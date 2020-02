Vente surprise de Fire TV Stick de 25 $, aspirateur robot de 119 $, éruption de barre de protéines, plus – .

Nous nous attendons toujours à ce que de nouvelles offres surgissent dimanche et courent pour la semaine à venir, mais il y a de sérieuses surprises dans le résumé des offres quotidiennes d’aujourd’hui. D’abord et avant tout, la gamme d’appareils Fire TV d’Amazon est aux prix les plus bas que nous ayons vus depuis le Black Friday! La star de l’émission est le Fire TV Stick, qui est en vente pour seulement 24,99 $ au lieu de 50 $. Si vous préférez augmenter la résolution à 4K et ajouter également la prise en charge HDR au mix, le Fire TV Stick 4K à 50 $ est tombé à 34,99 $ aujourd’hui. Enfin, le Fire TV Cube de 120 $, qui est essentiellement un Fire TV Stick 4K combiné à un Echo Dot pour un accès mains libres aux commandes Alexa, est en vente pour seulement 89,99 $ aujourd’hui, ce qui est un prix formidable!

Les autres meilleures offres quotidiennes du dimanche incluent le Roku Streaming Stick + 60 $ avec 4K et HDR pour seulement 39 $ si vous n’aimez pas les appareils Fire TV pour une raison quelconque, un aspirateur robot ILIFE de 160 $ ​​pour seulement 118,99 $ (ce qui est un prix fou) pour un modèle aussi puissant qui se recharge également), 60 $ de rabais sur le tout nouveau couvercle de friteuse à air instantané qui transforme le multicuiseur que vous avez déjà en déshydrateur et friteuse à air, les prix les plus bas de l’année sur le tout nouveau 10,2 pouces d’Apple Tablettes iPad, les barres protéinées les plus délicieuses que vous ayez jamais goûtées de toute votre vie pour 17,99 $ par paquet de 10 au lieu de 20 $ lorsque vous vous abonnez et économisez (vous pouvez toujours annuler immédiatement après leur livraison, mais vous ne voudrez pas ), un réveil à lumière de réveil à 32 $ qui fonctionne aussi bien que le modèle Philips à 140 $ que tout le monde aime tant, et 15% de réduction sur un démarreur de saut portable qui vous garantira de ne jamais rester coincé. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: AP / Shutterstock

.