Ventes audio actuelles sur les écouteurs JBL, les barres de son Samsung, etc.

Un équipement audio de haute qualité n’est généralement pas bon marché, alors mettre la main sur quelque chose de premium vous coûtera généralement un sou. C’est à moins que vous puissiez vous trouver une bonne affaire. C’est pourquoi nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures ventes d’équipement audio personnel que vous pouvez trouver en ce moment.

Ces ventes couvrent Amazon et HarmanAudio.com, et elles incluent des marques comme JBL, Bose, Samsung et Klipsch. Que vous soyez à la recherche d’une nouvelle barre de son, d’une paire d’écouteurs Bluetooth ou même d’une paire d’écouteurs sans fil authentiques, ces ventes sont là pour vous.

Vous pouvez acheter une paire de Bose SoundSport Frees ultraviolet et bleu nuit en édition limitée pour seulement 149 $ (30% de réduction), une paire d’écouteurs supra-auriculaires antibruit JBL Live 650 pour 130 $ (35% de réduction) ou le haut de gamme Combo barre de son JBL 3.1 / caisson de basses sans fil pour 300 $ (40% de rabais). Ce n’est pas tout. Il y a six autres offres que vous voudrez peut-être connaître, alors consultez les liens ci-dessous.

Malheureusement, nous ne savons pas combien de temps dureront ces ventes. Donc, si vous êtes à la recherche de nouveaux produits audio de haute qualité, vous devez vérifier ces ventes avant qu’il ne soit trop tard.

