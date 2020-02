Ventes de la Saint-Valentin, offres Echo Dot gratuites, extension Wi-Fi 16 $, Dyson 199 $, plus – .

La Saint-Valentin approche à grands pas. Nous avons donc rassemblé les meilleures offres quotidiennes que nous avons pu trouver dimanche et qui couvrent les produits que tout le monde aimerait recevoir en cadeau. Bien sûr, vous pouvez également acheter n’importe quoi dans la collecte d’aujourd’hui comme cadeau pour vous-même! Les faits saillants de la rafle d’aujourd’hui incluent le retour des prix les plus bas de l’année sur l’extension de gamme Wi-Fi d’Amazon la plus vendue (15,99 $) ainsi que la version améliorée qui est deux fois plus rapide (22,99 $), une vente d’une journée qui réduit le Dyson Aspirateur sans fil V8 Animal + sans fil à un niveau record de 199,99 $ si vous récupérez une remise à neuf, un appareil de massage des pieds shiatsu chauffé de premier ordre pour seulement 69 $ et changez, 50% de réduction sur les coffrets cadeaux de thé pour une journée seulement, 20% sur les plantes d’intérieur et succulentes pour une seule journée, un Echo Dot gratuit à l’achat d’une Ring Video Doorbell 2 ou d’une Ring Video Doorbell Pro, 40 $ de réduction sur les vrais écouteurs sans fil Echo Buds d’Amazon plus 3 mois gratuits d’Audible et 25 $ de réduction sur le tout nouveau Kindle. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

TP-Link | Prolongateur de portée WiFi N300 | Jusqu’à 300 Mbps | Extendeur WiFi, répéteur, amplificateur de signal Wifi…

15,99 $

Prolongateur de portée WiFi TP-Link AC750 | Couvre jusqu’à 1500 pieds carrés et 32 ​​appareils | Rép. WiFi bi-bande…

22,99 $

Aspirateur sans fil Dyson V8 Animal + sans fil, fer / nickel pulvérisé / violet (renouvelé)

199,99 $

Machine de massage des pieds Shiatsu avec chaleur – Massage électrique à massage en profondeur

69,34 $

Jusqu’à 50% de réduction sur les coffrets cadeaux Vahdam Tea

7,99 $ – 39,99 $

Économisez 20% sur les plantes d’intérieur et les succulentes pour la Saint-Valentin

16,79 $ – 26,99 $

Ring Video Doorbell 2 with Echo Dot (3rd Gen) – Charcoal

169,00 $

Ring Video Doorbell Pro avec Echo Dot (3e génération) – Charcoal

199,00 $

Présentation d’Echo Buds – Écouteurs sans fil avec son immersif, réduction active du bruit et Alex…

89,99 $

Tout nouveau Kindle – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Noir – Comprend des offres spéciales

64,99 $

