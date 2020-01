Vérification de Tinder via une coche bleue déployée, w. bouton de secours

Tinder a annoncé le déploiement de quelques nouvelles fonctionnalités de sécurité, y compris la vérification de Tinder que les photos sont authentiques, et un bouton de panique, en plus de signaler des messages potentiellement offensants…

The Verge rend compte du processus de vérification presque comiquement maladroit, conçu pour garantir que les photos sont authentiques.

Le système de vérification de photos nécessite que les daters prennent un selfie en temps réel qui correspond à une pose montrée par un modèle dans une image échantillon. Ces photos sont ensuite envoyées à l’équipe de la communauté de Tinder, qui vérifie que chaque utilisateur correspond à la fois à la pose donnée et aux photos de profil choisies. Si tout est aligné, ils recevront une coche bleue, ce qui est destiné à donner à leurs matchs potentiels la tranquillité d’esprit qu’ils ne seront pas catfishing.

Pour l’instant, les humains vérifieront les photos et vérifieront que les gens sont bien ceux qu’ils disent être, mais l’objectif est de décharger finalement cette tâche sur le logiciel. On ne sait pas quand cela se produira, si jamais. Tinder compte des millions d’utilisateurs dans le monde. Par conséquent, cette fonctionnalité est déployée lentement pour l’instant et dans des zones plus petites, comme Taïwan et l’Irlande. Bumble a introduit un système similaire pour ses utilisateurs en 2016.

Un partenariat avec l’application de sécurité Noonlight donnera également aux utilisateurs américains un bouton de panique, ainsi qu’un accès à des conseils de sécurité – et un éventuel moyen de dissuasion contre les types peu recommandables de les contacter.

Les daters qui synchronisent leur compte Tinder avec Noonlight peuvent choisir d’afficher un badge sur leur profil pour le dire, ce qui est censé fonctionner comme une sorte d’avertissement indiquant qu’ils sont protégés. Les gens peuvent dire à Tinder et à Noonlight quand ils vont à une date et avec qui, et s’il y a une urgence pendant la date, ils peuvent retirer l’application Noonlight et maintenir enfoncé un bouton pour appeler les services d’urgence.

Pour se prémunir contre les fausses alarmes, Noonlight enverra d’abord un SMS à l’utilisateur pour lui demander s’il a besoin d’aide. S’il n’y a pas de réponse, il les appellera. S’il n’est pas en mesure de les atteindre, il transmettra les détails à la police.

Nous ne savons pas si vous devrez présenter une nouvelle demande de vérification Tinder lors du remplacement de photos obsolètes.

Enfin, un nouveau système identifiera et signalera les messages potentiellement offensants. Les expéditeurs auront la possibilité de réfléchir à nouveau et les destinataires seront invités à dire si le message n’a pas été le bienvenu, auquel cas l’expéditeur sera signalé.

