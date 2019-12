Verizon 5G: couverture, téléphones, plans et plus

Mise à jour: 23 décembre 2019: Verizon a annoncé aujourd'hui que son réseau 5G est désormais disponible à Cleveland et Columbus, Ohio et Hampton Roads, Virginie. Cela signifie que le transporteur a dépassé son objectif d'ajouter un service 5G dans plus de 30 villes américaines.

Verizon a commencé ses préparatifs il y a 5 ans en densifiant son réseau 4G LTE en utilisant des sites de petites cellules dans des zones très peuplées. Le réseau actuel basé sur la fibre de la société – un énorme site Web composé de 900000 miles de route de fibre mondiale en août 2018 – fournira des données aux sites de petites cellules 5G de Verizon millimétriques (mmWave) disséminés à travers le pays. Dans les zones rurales, Version installera des câbles à fibres optiques à des intervalles de 1 000 pieds.

Dans l'ensemble, le plan de déploiement 5G de Verizon est l'exact opposé de T-Mobile: vendez d'abord un service fixe 5G à domicile et lancez un service mobile 5G par la suite. T-Mobile se concentre sur la couverture 5G à l'échelle nationale en utilisant d'abord la bande LTE 71 à longue portée et deux autres bandes mmWave à courte portée, puis un service à domicile à une date ultérieure.

Alors que le service 5G de T-Mobile est basé sur les normes de l'industrie approuvées par le conglomérat de projet de partenariat de 3e génération (3GPP), Verizon utilise initialement sa norme de réseau 5G TF propriétaire mais encore ouverte. Verizon a choisi cette voie parce que la société ne voulait tout simplement pas attendre que la norme 3GPP 5G NR parvienne aux équipements réseau, aux appareils, aux chipsets et aux logiciels. Une fois que le matériel, les logiciels et les équipements arriveront en utilisant la norme 3GPP 5G NR, Verizon mettra à jour ses membres «First on 5G» gratuitement.

Pendant ce temps, l'autre grand concurrent de Verizon, AT&T, fait pression pour apporter la 5G mobile à 12 grandes et moyennes villes – y compris Atlanta, Charlotte, Dallas et plus – en 2018. La société étendra ensuite cette couverture à environ 19 villes en 2019 et, éventuellement, étendre son réseau 5G une fois le service établi sur ces 19 marchés. Un service de réseau domestique est également en préparation, qu'AT & T teste actuellement sur des marchés limités comme South Bend, Indiana.

Le principal avantage de la 5G est la capacité en plus de vitesses de téléchargement plus rapides. Selon le directeur général de Verizon Communications, Hans Vestberg, la 4G peut gérer environ 1 000 appareils connectés par kilomètre carré, tandis que la 5G peut en gérer un million. Pendant ce temps, la 4G a une latence d'environ 200 millisecondes tandis que la 5G descend à seulement 10 millisecondes.

Cela dit, voici ce que nous savons sur Verizon 5G et ce qui va arriver plus tard.

Spectre

Verizon 5G utilise les bandes 28 GHz et 39 GHz, qui sont toutes deux des fréquences à ondes millimétriques à haute bande (mmWave). Verizon détient 76% de la bande 28 GHz disponible et 46% de la bande 39 GHz disponible. Jusqu'à présent, rien n'indique que Verizon utilisera la bande LTE 71 pour une couverture 5G à longue portée comme T-Mobile.

Plans de déploiement pour la maison Verizon 5G

Verizon a lancé son service de réseautage domestique basé sur la 5G dans certaines parties de Houston, Indianapolis, Los Angeles et Sacramento le 1er octobre. La société étendra sa couverture 5G en utilisant des équipements basés sur la norme 3GPP 5G NR lorsqu'ils seront disponibles. Selon Verizon, Clayton Harris de Houston, Texas, est devenu le tout premier client 5G.

Le service 5G Home de Verizon est désormais disponible dans certaines parties de Houston, Indianapolis, Los Angeles et Sacramento. En janvier, dans le cadre de sa conférence téléphonique trimestrielle avec les investisseurs, Verizon a confirmé qu'il attendrait jusqu'au second semestre 2019 pour lancer la version normalisée de son réseau 5G Home. En octobre, son réseau domestique 5G s'est à nouveau étendu, cette fois à Chicago.

Samsung fournira le matériel initial pour le service à domicile de Verizon. Selon l'emplacement du client, la configuration installée par un professionnel peut consister en un routeur domestique et extérieur compact 5G, une radio 5G (unité d'accès, type intégré à l'unité numérique) et des solutions radio virtualisées. Vous recevrez également un appareil Apple TV ou Google Chromecast gratuit.

Selon Verizon, les clients verront une vitesse de téléchargement moyenne de 300 Mbps et une vitesse de téléchargement maximale de 940 Mbps sans plafond de données. En comparaison, vous pouvez obtenir un spectre d'affrètement câblé connexion à 300 Mbps pour environ le même prix, mais vous ne verrez jamais la vitesse maximale indiquée par la version.

Le service à domicile de la société propose également des données illimitées, aucun contrat annuel, aucun frais supplémentaire, aucune augmentation, aucune taxe et aucun frais d'équipement supplémentaire. Il prend uniquement en charge les données, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser le service à domicile pour effectuer des appels cellulaires et envoyer des SMS. Plus encore, Verizon affirme qu'il n'accélérera pas les données comme on le voit avec son service de données mobile 4G LTE «illimité» actuel.

"Dans nos tests, y compris la pluie et les environnements venteux, il n'y a eu aucune indication de problèmes météorologiques typiques affectant le service 5G Home", déclare Verizon dans sa FAQ. Le commentaire découle d'un problème commun observé avec les ondes millimétriques, car elles ne peuvent pas facilement pénétrer dans les bâtiments et autres obstacles. Ils peuvent également être absorbés par les plantes et la pluie. Placer des réseaux de petites cellules dans toute la ville aide à éliminer ces barrières.

Lors du salon de la connectivité sans fil SCWS Americas 2018, Bill Stone de Verizon a déclaré que les vitesses de connexion 5G Home doubleraient au cours des six prochains mois. Le service utilise actuellement le spectre de 28 GHz sous licence de Verizon sur quatre canaux à 100 MHz, mais sera éventuellement étendu à huit canaux (800 MHz).

Des tests en conditions réelles montrent que les vitesses de téléchargement actuelles peuvent dépasser les 300 Mbps annoncés par Verizon, atteignant 600 Mbps et 800 Mbps. Ces tests ont été menés par Emil Olbrich, vice-président des réseaux chez Signals Research Group. Il a déclaré que Verizon avait déjà étendu son service 5G Home à six canaux à 100 MHz chacun depuis son lancement, augmentant les vitesses de téléchargement et de téléchargement initiales. La distance et les obstacles semblent avoir très peu d'effet malgré l'utilisation d'ondes millimétriques courtes.

Pour démontrer son nouveau service à domicile 5G à domicile, Verizon a lancé 5G Experience Labs sur ses quatre marchés actuels. Bien que les «laboratoires» ne soient restés ouverts que pendant une semaine, ces expériences ont fourni des exemples de la façon dont les jeux et la réalité virtuelle bénéficieront de la connectivité 5G. Par exemple, la société s'est associée à LiquidSky pour présenter le streaming de jeux haute résolution sur un appareil mobile associé à une manette sans fil. Une autre démonstration, 5G VR Basketball, a permis aux joueurs de tirer des cerceaux sans voir le cerceau physique réel.

Plans de déploiement pour Verizon 5G mobile

En novembre 2018, la société a annoncé qu'elle avait terminé la première transmission de données 5G sur son réseau vers un smartphone, et en avril 2019, elle a commencé à déployer son service mobile 5G à Chicago et Minneapolis.

Plus précisément, à Chicago, la couverture 5G de Verizon est disponible pour la boucle ouest, la boucle sud, la Gold Coast, la vieille ville et la rivière nord. Il se trouve également autour de bâtiments bien connus comme Union Station, Willis Tower, The Art Institute of Chicago, Millennium Park et The Chicago Theatre. Le magasin Verizon sur The Magnificent Mile a également une couverture 5G.

À Minneapolis, le service 5G de Verizon se situe principalement dans le centre-ville de la ville, notamment le centre-ouest et le centre-est. Il se trouvera également à l'intérieur du stade de la banque américaine, du palais des congrès de Minneapolis, de la bibliothèque centrale de Minneapolis, du musée de Mill City, du Target Center et de la First Avenue. Il est également disponible à The Commons, dans les quartiers d'Elliot Park et dans la boutique Verizon du Mall of America.

Fin juin, Verizon a étendu son réseau 5G pour inclure des parties de Denver, et le 1er juillet, il s'étendra à nouveau à certaines parties de Providence, dans le Rhode Island. Si vous habitez à Denver, le réseau 5G de Verizon est disponible dans les zones des Highlands, au sud du 37e, entre les rues Tejon et Navajo. Il est également disponible à LoDo et à Coors Field. Le quartier central des affaires de Denver possède également des spots réseau 5G au Denver Center for the Performing Arts, au Sculpture Park et à l'extérieur du Paramount Theatre. Enfin, les vitesses 5G peuvent être trouvées à Capitol Hill et dans les sections nord du Denver Tech Center.

À Providence, les vitesses 5G de Verizon sont disponibles dans certaines parties de College Hill, Federal Hill, Mt. Hope, et aux bâtiments Erickson Athletic Complex et Wriston Quadrangle de l'Université Brown. Des vitesses 5G sont également disponibles à la Rhode Island School of Design et au Providence College.

À la mi-juillet, Verizon a annoncé que certaines parties de St. Paul, au Minnesota, sont désormais couvertes par le réseau 5G du transporteur. Plus précisément, les clients avec des appareils 5G peuvent vérifier les vitesses de téléchargement plus élevées dans certaines parties du centre-ville, ainsi que des parties des quartiers Lowertown et West Seventh autour de bâtiments et de monuments tels que le Minnesota Children's Museum, le Minnesota Museum of American Art, le Fitzgerald Theatre , Cathedral Hill Park et la maison Alexander Ramsey.

Fin juillet, Verizon a étendu son réseau 5G pour inclure des parties de Washington DC, Atlanta, Detroit et Indianapolis. À Washington DC, le réseau 5G est disponible dans certaines parties de Foggy Bottom, Dupont Circle, Cardozo / U Street, Adams Morgan, Columbia Heights, Le Droit Park, Georgetown Waterfront, Judiciary Square, Shaw, Eckington, NOMA, National Mall et Smithsonian , Gallery Place / Chinatown, Mt. Vernon Square, Downtown, Penn Quarter, Brentwood, Southwest Waterfront et the Navy Yard. Il couvre également des parties de Crystal City, en Virginie. Les vitesses 5G sont également accessibles autour de nombreux bâtiments et monuments célèbres de la ville, tels que l'aéroport national Ronald Reagan, les jardins botaniques des États-Unis, le bâtiment du Sénat Hart, la National Gallery of Art, Lafayette Square, la Maison Blanche, Freedom Plaza, Farragut Square, Université George Washington, Capital One Arena, Union Station, Howard University Hospital, George Washington University Hospital et Georgetown Waterfront Park.

À Atlanta, Verizon a des vitesses 5G dans certaines parties du centre-ville, de Midtown, de Tech Square et autour de monuments tels que le théâtre Fox, l'hôpital universitaire Emory Midtown, le stade Mercedes Benz, Home Depot Backyard, le parc olympique Centennial, l'aquarium de Géorgie, le monde de Coca Cola, et des parties du parc Renaissance. Les clients de Detroit peuvent accéder à des vitesses 5G dans certaines parties de Dearborn, Livonia et Troy, y compris dans les zones autour de l'aéroport d'Oakland-Troy.

Les clients d'Indianapolis peuvent accéder au réseau 5G de Verizon dans certaines parties d'Arsenal Heights, Bates Hendricks, Castleton, Crown Hill, Fountain Square, Grace Tuxedo Park, Hawthorne, Historic Meridian Park, Lockerbie Square, Ransom Place, Renaissance Place, St. Joseph Historic Neighborhood, Upper Canal et Woodruff Place et autour de monuments et d'espaces publics tels que Garfield Park et Indiana University School of Medicine.

Fin août, Verizon a ajouté Phoenix comme 10e ville pouvant accéder à son réseau 5G. Il est disponible dans certaines parties du centre-ville de Phoenix, autour de monuments tels que le Phoenix Convention Center, Talking Stick Resort Arena, l'Orpheum Theatre, CityScape et Chase Field. Des vitesses de réseau 5G sont également disponibles sur le campus de l'Arizona State University à proximité de Tempe.

Verizon a annoncé début septembre que certaines parties de nombreux stades de la NFL aux États-Unis disposent désormais d'un support sans fil 5G. Bien que le service se déroulera principalement dans certaines parties des sièges du stade, ils pourraient également être disponibles dans d'autres parties de chaque stade. La liste officielle comprend:

Stade Bank of America (Carolina Panthers)

Empower Field à Mile High (Denver Broncos)

Champ CenturyLink (Seattle Seahawks)

Ford Field (Detroit Lions)

Stade Gillette (New England Patriots)

Stade Hard Rock (Miami Dolphins)

Stade Lucas Oil (Indianapolis Colts)

MetLife Stadium (New York Giants et New York Jets)

Stade M&T Bank (Baltimore Ravens)

NRG Stadium (Houston Texans)

Soldier Field (Chicago Bears)

Stade de la banque américaine (Vikings du Minnesota)

Le 26 septembre, trois autres villes américaines ont ajouté la prise en charge du réseau 5G de Verizon. Ils comprennent des parties de New York:

Manhattan: Midtown, Financial District, Harlem, East Harlem, Hell’s Kitchen et Washington Heights.

Brooklyn: le centre-ville de Brooklyn

Le Bronx: Pelham Bay, Fordham Heights et Hunt’s Point

Autour des monuments: Bryant Park, la cathédrale Saint-Patrick, Madison Square Garden, Trinity Park (Brooklyn), le Lincoln Tunnel (entrée de Manhattan), Javits Center on 11th Ave entre les 36e et 37e, et le Theater District sur Broadway entre le 49e et le 52e.

Boise, Idaho est une autre ville qui prend désormais en charge Verizon 5G. Ces vitesses sont accessibles au centre-ville de Boise, West Boise, West End, Meridian et Boise Junction. Il est également disponible autour de monuments tels que le Capitole de l'État de l'Idaho, le centre médical de St. Luke Boise, le parc Fort Boise, le centre des événements de la capitale et la place de la ville de Boise.

Certaines parties de Panama City, en Floride, disposent désormais d'une prise en charge du réseau Verizon 5G. Ils comprennent le centre-ville de Panama City, Forest Park et le Lower Grand Lagoon à Panama City Beach.

En octobre, Verizon a ajouté la prise en charge 5G à trois grands domaines du sport et du divertissement. Il s'agit notamment de la Talking Stick Resort Arena de Phoenix, en Arizona, du Chance Center de San Francisco, en Californie, et de la Pepsi Arena de Denver, au Colorado. Verizon prévoit d'ajouter des vitesses 5G dans un avenir proche au Madison Square Garden de New York.

Plus tard dans le même mois, Verizon a ajouté le support 5G à certaines parties de Dallas, au Texas. Ils comprennent Knox / Henderson, Downtown Dallas, Uptown, Medical Center Area et Deep Ellum. Des vitesses 5G sont également disponibles dans et autour de l'hôpital Parkland Memorial, du centre médical pour enfants, de la piscine Jade Waters, de la Dallas Comedy House, du Curtain Club, du Dallas Theological Seminary et du Turtle Creek Park.

Le réseau 5G de Verizon est désormais disponible dans certaines parties d'Omaha, au Nebraska. Il est accessible dans et autour du centre-ville d'Omaha, du vieux marché, du musée des enfants d'Omaha, du théâtre Orpheum, du musée Durham, du parc Heartland of America, du Central High School et de l'université Creighton.

À la mi-novembre, le support Verizon 5G a été ajouté à certaines parties de Boston, Houston et Sioux Falls. À Boston, les vitesses 5G sont accessibles à Fenway, le long de Brookline Avenue près de l'hôpital Beth Israel et autour de points de repère tels que: Fenway Park, Emmanuel College, Northeastern University, Simmons College, Harvard Medical School.

Le service Verizon 5G à Houston se trouve à East Downtown, Uptown, Greenway Plaza, Museum District, Rice Village et autour de monuments tels que le Galleria Mall, NRG Stadium, BBVA Compass Stadium et Rice University Stadium. À Sioux Falls, le support 5G peut être trouvé autour de monuments tels que Levitt at the Falls, Orpheum Theatre, Washington Pavilion, State Theatre et US Federal Courthouse.

À la mi-décembre, le service Verizon 5G a été mis en service dans certaines parties de la région métropolitaine de Los Angeles, en Californie. Plus précisément, le service est disponible dans certaines parties du centre-ville de Los Angeles, avec Chinatown, Del Rey et Venise. De plus, ses sites touristiques tels que Grand Park, Los Angeles Convention Center, Union Station, LA Live, Staples Center et Venice Beach Boardwalk.

Le service a également été mis en ligne à Des Moines, IA. L'accès à Verizon 5G est disponible au centre-ville, à East Village et à West Des Moines autour de monuments tels que l'Iowa State Capitol, Hyvee Hall, Wells Fargo Arena, Pappajohn Sculpture Park, Principal Park, Jordan Creek Town Center et MercyOne West Des Moines.

Le service Verizon 5G est disponible dans certaines parties de Hoboken, NJ. Les vitesses les plus rapides sont disponibles sur Willow Ave entre la 1ère et la 16ème rue; 5e rue entre Marshall Drive et Garden St, Adams St entre les 2e et 7e rues. Les vitesses se situent également autour du centre médical de l'université de Hoboken, du parc Church Square, de la bibliothèque publique de Hoboken et du champ Mama Johnson.

À Memphis, les vitesses Verizon 5G sont désormais disponibles dans certaines parties du centre-ville, de Midtown, de Cooper-Young et d'East Memphis. Ils sont également disponibles dans et autour de monuments tels que le National Civil Rights Museum, Overton Square, Medical District, Liberty Bowl, Eastgate Shopping Center et Oak Court Mall.

Le service Verizon 5G a été étendu à six nouvelles zones métropolitaines le 20 décembre. Ces vitesses sont désormais disponibles dans certaines parties de Charlotte et de Greensboro, en Caroline du Nord; Grand Rapids, Michigan; Miami, Floride; Salt Lake City, Utah et Spokane, Washington.

Le 23 décembre, le service Verizon 5G a été ajouté à Cleveland et Columbus, Ohio et Hampton Roads, Virginie.

Verizon prévoit d'étendre son réseau 5G à d'autres grandes villes, dont Cincinnati, Kansas City, Little Rock et San Diego.

Téléphones et appareils Verizon Wireless 5G

Verizon a confirmé qu'il sera le premier transporteur américain à vendre Le prochain téléphone Galaxy S10 5G de Samsung. L'énorme téléphone de 6,7 pouces est maintenant en vente. Le prix du Galaxy S10 5G commence à 1299 $ ou 54,16 $ par mois pendant deux ans, pour le modèle 256 Go, et ce prix monte à 1399 $ ou 58,33 $ par mois pendant deux ans, pour la version 512 Go. Vous pouvez également échanger un appareil éligible pour économiser jusqu'à 450 $, via des crédits de facture. Les clients non-Verizon peuvent également gagner une Mastercard prépayée de 200 $ s'ils passent au transporteur, achètent l'appareil sur un plan de paiement et s'inscrivent à Verizon Unlimited.

Verizon est également le transporteur américain exclusif qui vend le téléphone Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Le téléphone a les mêmes spécifications matérielles que le Galaxy Note 10 Plus normal, mais avec l'ajout de la prise en charge cellulaire 5G. Il dispose d'un grand écran de 6,8 pouces avec presque aucun cadre, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré, avec un emplacement pour carte microSD pour ajouter plus de stockage. Il possède une caméra frontale de 16 mégapixels et quatre capteurs à l'arrière; un appareil photo 12MP principal, un capteur grand angle 16MP, un appareil photo téléobjectif 12MP et un capteur de profondeur VGA. Enfin, il y a une batterie de 4 300 mAh. Verizon vend le Galaxy Note 10 Plus pour 1299,99 $ sans contrat, ou vous pouvez l'obtenir pour 54,16 $ par mois pendant 24 mois, ou pour 36,11 $ par mois pendant 36 mois.

<img class = "lazyload aligncenter wp-image-959136″ src="data_image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%201200%20675%22%3E%3C/svg%3E" alt="Écran d'accueil du LG V50 ThinQ 5G" width="1200″ height="675″

Verizon vend également la 5G uniquement Smartphone LG V50 ThinQ. L'appareil de 6,4 pouces peut être acheté sur Verizon sans contrat pour 1000 $, mais vous pouvez également payer 41,66 $ par mois pendant 24 mois avec un plan de paiement pour appareil Verizon. Verizon a quelques moyens de réduire un peu ce prix. Vous pouvez économiser jusqu'à 450 $ sur le LG V50 en échangeant votre téléphone actuel. De plus, vous pouvez obtenir une carte-cadeau Mastercard prépayée de 200 $ si vous transférez votre numéro de téléphone de votre opérateur actuel vers Verizon.

De plus, Verizon est le vendeur exclusif du Motorola 5G Moto Mod. Ce module complémentaire se fixe à l'arrière du Motorola Moto Z3 et du Moto Z4 (les deux téléphones sont des exclusivités Verizon) afin de pouvoir se connecter au réseau 5G du transporteur. Normalement, le prix du 5G Moto Mod sera de 349,99 $, mais pour une durée limitée, Verizon le vend pour 50 $.

Vous pouvez également obtenir le 5G Moto Mod pour 50 $ si vous mettez à jour votre smartphone actuel et obtenez un Moto Z3 pour 10 $ par mois pendant 24 mois sur le plan de paiement de Verizon.

Cependant, un récent dépôt sur le site Web de la FCC indique que ce module complémentaire comprend une fonctionnalité conçue pour limiter l'exposition aux rayonnements des ondes millimétriques. Il est difficile de savoir si Motorola et Verizon pensent que le rayonnement des réseaux 5G pourrait être un problème, ou si cette fonctionnalité a été simplement mise en place pour des raisons de sécurité.

Verizon a récemment lancé son premier hotspot autonome 5G. L'Inseego 5G MiFi M1000 permet à jusqu'à 15 appareils de se connecter au hotspot en même temps, et il prend en charge les réseaux 4G et les vitesses lorsque les réseaux 5G ne sont pas disponibles. À l'intérieur, il y a une batterie de 4400mAh qui permet au hotspot de fonctionner jusqu'à 24 heures sur une seule charge. Il dispose d'un écran tactile couleur de 2,4 pouces qui permet aux propriétaires de vérifier leur utilisation des données, ainsi que l'accès aux paramètres de l'appareil afin qu'ils puissent gérer les mots de passe et créer des profils de sécurité personnalisés pour les personnes qui souhaitent accéder au service. Enfin, le hotspot possède à la fois un port USB-C et un port Ethernet pour les utilisateurs qui souhaitent connecter physiquement des appareils, y compris des casques VR, au hotspot.

Le Verizon Inseego 5G MiFi M1000 est maintenant disponible pour les consommateurs et les entreprises pour 27,08 $ par mois pendant 24 mois sur un plan de paiement d'appareil, ce qui fait que le prix du hotspot est de 649,99 $ sans plan de paiement. Il y a aussi la possibilité d'acheter le hotspot pour 499,99 $ avec un contrat de deux ans. Les clients de Verizon qui possèdent déjà un smartphone avec un forfait smartphone illimité peuvent ajouter un MiFi M1000 5G à leur compte et obtenir 50 Go de données 5G par mois, ainsi que 15 Go de données 4G LTE pour 30 $ par mois. S'ils veulent juste le hotspot 5G, les plans de données 5G commencent à 85 $ par mois. Les clients professionnels peuvent obtenir le hotspot, avec un forfait illimité de 45 $ par mois, pour 15 $ supplémentaires par mois avec 35 Go de données combinées 4G / 5G.

Plans et tarifs

Le coût du service réseau Verizon 5G Home est de 70 $ par mois, ou 50 $ par mois si vous avez un forfait téléphonique Verizon Wireless de 30 $. Les trois premiers mois sont gratuits et vous bénéficiez également de trois mois de YouTube TV gratuitement. Le service de Google coûtera ensuite 40 $ par mois.

Les plans mobiles 5G de Verizon seront essentiellement un complément aux plans illimités actuels de Verizon. Si vous êtes déjà inscrit aux plans GoUnlimited, BeyondUnlimited ou AboveUnlimited de Verizon, vous pouvez ajouter un service 5G pour 10 $ de plus par mois à ces plans. Verizon offrira également les trois premiers mois du service 5G gratuitement.

D'autres choses que nous savons

<img class = "lazyload aligncenter wp-image-755211″ src="data_image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%201200%20800%22%3E%3C/svg%3E" alt="Verizon 5G" width="1200″ height="800″

Verizon s'est associé à Ericsson pour utiliser son logiciel commercial 5G Radio Access Network, qui permettra à Verizon d'activer son réseau 5G lorsqu'il sera prêt. Le logiciel s’applique aux systèmes radio Ericsson prêts pour la 5G d’Ericsson, qui ont désormais une plus grande empreinte en Amérique du Nord grâce à un partenariat 4G en expansion avec Verizon. Ils ont atteint un jalon en juillet en déployant des transmissions massives MIMO à Irvine, en Californie.

Voxon Photonics a réalisé la première communication holographique au monde en utilisant le réseau 5G de Verizon sur le salon du Los Angeles Convention Center. Les données n'ont parcouru que 200 pieds entre le stand de Verizon et le stand d'Ericsson, et consistaient en une face holographique de l'appelant dans une vidéo de conférence en temps réel utilisant une caméra de profondeur Intel RealSense.

Verizon a acquis Straight Path Communications en février pour 3,1 milliards de dollars dans une transaction toutes actions. Straight Path possède un grand stock de spectre de 28 GHz et 39 GHz que Verizon utilisera pour ses services 5G. À son tour, 20 pour cent du spectre de 39 GHz de Straight Path ont été restitués à la Federal Communications Commission (FCC) en raison d'une violation des règles de construction et d'interruption de la FCC. L'entreprise a également payé une amende de 600 millions de dollars.

Verizon a récemment annoncé son alliance avec Boingo Wireless pour offrir l'accès à ses vitesses de réseau 5G à l'intérieur et dans les espaces publics. En d'autres termes, les immeubles de bureaux, les hôtels, les aéroports, les stades et les arénas sont ciblés pour ce service. On ne sait pas quelles villes et quels bâtiments spécifiques prendront en charge les vitesses 5G.