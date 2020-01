Verizon distribue gratuitement les éditions Stadia Premiere avec le nouveau Fios Gigabit

Aujourd’hui, nous avons reçu un communiqué de presse qui pourrait augmenter considérablement le nombre de personnes utilisant la plate-forme Google Stadia. Verizon a annoncé un partenariat avec Google pour offrir gratuitement Stadia Premiere Edition à tout nouvel abonné Fios Gigabit.

Ce n’est pas un secret; Verizon Fios est la plate-forme idéale pour les joueurs, et nous sommes maintenant allés plus loin en nous associant à Google pour une annonce de jeu importante. Verizon et Google s’associent pour offrir les meilleurs jeux à plus de joueurs que jamais auparavant. À partir du 29 janvier, les nouveaux clients Internet Fios Gigabit recevront une Stadia Premiere Edition sur nous.

À compter du 29 janvier 2015, les nouveaux abonnés Fios Gigabit recevront un contrôleur Stadia, Chromecast Ultra et trois mois d’abonnement Stadia Pro. L’abonnement comprend également l’accès à Destiny 2: The Collection que vous pouvez jouer tant que vous avez l’abonnement Pro.

Si vous cherchez à obtenir un nouveau haut débit et que vous êtes dans une région qui en dispose, vous pouvez vous connecter pour 80 $ par mois, alors obtenir 130 $ d’équipement Stadia est une très bonne affaire. Verizon a également mentionné que cette offre coïncide également avec l’année gratuite de Disney +, de sorte que les avantages s’accumulent bien.