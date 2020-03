Verizon donne 15 Go de données supplémentaires aux clients en pleine crise de coronavirus

Verizon a annoncé aujourd’hui une série de mesures pour aider les Américains pendant la crise actuelle du COVID-19. Le grand opérateur rouge ajoute 15 Go de données 4G LTE pour tous les consommateurs sans fil, ainsi que les petites entreprises, sans frais supplémentaires. En plus des clients existants, les nouveaux clients pourront également profiter de ces données supplémentaires du 25 mars au 30 avril.

Vous pourrez utiliser les 15 Go de données supplémentaires sur votre smartphone, hotspot ou autres appareils connectés. En plus des plans de données autonomes ou partagés, les plans Jetpack autonomes avec compteur et illimité bénéficieront également de l’augmentation des données.

Ronan Dunne, PDG de Verizon Consumer Group, a déclaré dans un communiqué:

Nous comprenons les difficultés auxquelles nombre de nos clients sont confrontés et nous faisons notre part pour nous assurer qu’ils disposent d’une connectivité Internet à large bande pendant cette période sans précédent. Avec autant d’Américains travaillant et apprenant à distance depuis leur domicile, avoir accès à un Internet fiable et abordable est plus important que jamais.

Verizon a également décidé de supprimer les frais de retard et les frais de dépassement pour les clients résidentiels et les petites entreprises affectés par COVID-19. En outre, il a mis au point un programme de réduction sur les plans haut débit Fios pour les nouveaux clients à faible revenu et a supprimé les frais de service pour les clients existants dans le cadre du programme de réduction Lifeline.

Contrairement à d’autres grands opérateurs américains, Verizon ne supprime pas les plafonds de données pour ses clients mobiles. Comme l’a noté The Verge, le transporteur recommande à ses clients qui n’ont pas de forfaits sans fil illimités de se connecter aux spots Wi-Fi chaque fois qu’ils sont disponibles. Dans le cas où vous êtes sur un plan avec un plafond de données, vous devrez contacter Verizon pour renoncer aux frais de dépassement encourus.

