Verizon n’aurait pas l’intention de vendre le Google Pixel 4a ou Pixel 5

Lorsque Google a présenté sa gamme de smartphones Pixel en 2016, il s’est associé à Verizon Wireless pour les vendre aux États-Unis. Jusqu’à l’année dernière, Verizon était également le partenaire exclusif des opérateurs de téléphones Pixel aux États-Unis.Cependant, selon un nouveau rapport d’Android Police, le Big Red a maintenant décidé de ne pas vendre de nouveaux smartphones Google Pixel.

Citant une source familière avec les plans de Verizon, le rapport affirme que la chance que le Pixel 4a se dirige vers Verizon “est désormais nulle”. Le Pixel 5 n’est pas non plus susceptible d’être vendu par le transporteur, bien qu’il y ait encore une petite chance qu’il puisse changer ses plans à mesure que la date de lancement du téléphone se rapproche.

Bien qu’aucune raison spécifique derrière le déménagement n’ait été citée, les gens d’Android Police spéculent que le succès commercial limité de la ligne Pixel peut avoir forcé Verizon à changer d’avis. Bien qu’aucun chiffre ne soit actuellement disponible, Google a admis dans son récent rapport sur les résultats trimestriels que son activité de matériel de consommation a enregistré une baisse de ses revenus.

Google devrait dévoiler la série Pixel 4a à I / O 2020, qui devrait démarrer le 12 mai. Le Pixel 4a porterait le nom de code Sunfish et pourrait être alimenté par le processeur milieu de gamme Snapdragon 730 de Qualcomm. Un appareil Pixel “milieu de gamme” avec le chipset Snapdragon 765G plus récent et plus puissant et la connectivité 5G sont également en préparation. Il y a très peu de choses que nous savons actuellement sur le Pixel 5, sauf qu’il sera livré avec Android 11 prêt à l’emploi et sera probablement annoncé début octobre.