Verizon offre aux clients 15 Go de données de point d’accès supplémentaire pour mai

Verizon a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait de fournir 15 Go de données LTE supplémentaires à tous les plans des consommateurs et des petites entreprises en mai pour continuer à soutenir ses clients qui travaillent à domicile.



Les 15 Go de données seront automatiquement ajoutés aux plans de données partagés des consommateurs et des petites entreprises, aux hotspots et aux jetpacks, et pourront être utilisés du 1er au 31 mai.

Verizon continue de soutenir les clients qui peuvent avoir besoin de données supplémentaires pour apprendre, travailler ou rester connectés pendant cette période difficile. C’est pourquoi aujourd’hui, nous avons annoncé que nous ajoutions automatiquement 15 Go de données 4G LTE supplémentaires aux plans de données partagés, aux hotspots et aux jetpacks pour les particuliers et les petites entreprises * à utiliser du 1er au 31 mai. Aucune action n’est nécessaire car ces données seront automatiquement être ajouté aux comptes des consommateurs et des petites entreprises.

En avril, Verizon a fourni aux clients 15 Go de données supplémentaires à utiliser, et les données supplémentaires sont disponibles pour tous les clients compteurs postpayés, les clients prépayés et les propriétaires de Jetpack. Les clients avec des forfaits de données illimités peuvent utiliser les données supplémentaires comme données de hotspot, mais les limites de données restent en place.

Pendant la crise sanitaire en cours, Verizon a renoncé aux frais de dépassement et a promis de ne pas mettre fin au service pour les clients qui ne sont pas en mesure de payer pour le moment.

D’autres opérateurs sans fil offrent également des avantages supplémentaires aux clients. T-Mobile a supprimé les plafonds de données des smartphones entièrement pendant 60 jours, tandis qu’AT & T a fourni des données de point d’accès supplémentaires.

