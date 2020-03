Verizon offre gratuitement aux clients et aux petites entreprises 15 Go de données de point d’accès supplémentaires gratuitement

Verizon a annoncé aujourd’hui qu’il ajoutait automatiquement 15 Go de données LTE supplémentaires à tous les plans des consommateurs et des petites entreprises pour soutenir ses clients qui travaillent actuellement à domicile.

Les 15 Go de données seront disponibles du 25 mars au 30 avril, Verizon ajoutant automatiquement 15 Go de données aux clients compteurs postpayés, aux clients prépayés et aux propriétaires de Jetpack. Pour ceux qui ont un plan de données illimité, les données supplémentaires peuvent être utilisées comme données de hotspot.

Verizon propose les données supplémentaires à tous les forfaits sans fil grand public disponibles depuis 2015 et aux petites entreprises comptant 50 lignes ou moins.

Verizon renonce également aux frais d’excédent et s’est engagé à ne pas résilier le service pour les clients qui ne sont pas en mesure de payer pour le moment.

“Nous comprenons les difficultés auxquelles sont confrontés nombre de nos clients, et nous faisons notre part pour nous assurer qu’ils disposent d’une connexion Internet à large bande pendant cette période sans précédent”, a déclaré Ronan Dunne, PDG de Verizon Consumer Group. “Avec autant d’Américains travaillant et apprenant à distance depuis leur domicile, l’accès à un Internet fiable et abordable est plus important que jamais.”

Pour les nouveaux à faible revenu qui souscrivent au programme de réduction Lifeline de Verizon, Verizon renonce aux frais pour les deux prochains mois.

