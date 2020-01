Verizon tue des offres groupées pour les services TV et Internet et présente les tarifs Mix & Match – .

Verizon a annoncé jeudi matin qu’il allait «perturber l’industrie du câble» en éliminant enfin les offres Internet et TV et en permettant aux consommateurs de choisir les plans qui leur conviennent le mieux avec le nouveau système de tarification Mix & Match. Plutôt que d’offrir un tas de forfaits déroutants, Verizon a divisé ses forfaits Internet et TV en options distinctes qui ont des tarifs mensuels prédéfinis et peuvent être commutés à volonté chaque mois.

Il s’agit clairement d’un pas dans la bonne direction pour Verizon, et il convient également de noter que les prix que vous voyez sont les prix que vous obtenez. Verizon promet qu’il n’y a pas de frais cachés, de suppléments ou de contrats annuels, et que si vous choisissez le forfait Internet Fios le moins cher pour 39,99 $ / mois, c’est exactement ce que vous paierez (plus les taxes).

Si vous vous inscrivez à l’un des nouveaux plans Mix & Match de Verizon, la première étape sera de choisir votre vitesse Internet:

100 Mbps: 39,99 $ / mois + routeur domestique pour 15 $ / mois.

300 Mbps: 59,99 $ / mois + routeur domestique pour 15 $ / mois.

Connexion Gigabit: pour 79,99 $ / mois + routeur domestique inclus.

Ensuite, il existe une variété d’options de télévision, qui vont de 49,99 $ jusqu’à 90 $ / mois:

Fios TV Test Drive: Accédez à plus de 425 chaînes pendant 60 jours pour 50 $ / mois, et à la fin du test, Verizon recommandera un plan de télévision qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous avez regardé.

Votre TV Fios: 125+ chaînes pour 50 $ / mois + décodeur pour 12 $ / mois.

Plus Fios TV: 300+ chaînes pour 70 $ / mois + décodeur inclus.

La plupart des téléviseurs Fios: 425+ chaînes pour 90 $ / mois + décodeur inclus + crédit de service DVR de 12 $.

YouTube TV: 70+ chaînes pour 49,99 $ / mois.

Enfin, si vous souhaitez également un service de téléphonie résidentielle, vous pouvez l’ajouter pour 20 $ / mois supplémentaires.

«Les clients ont exprimé haut et fort leurs frustrations face au câble, et nous les avons écoutés», explique Frank Boulben, vice-président principal du marketing et des produits pour les consommateurs. “En conséquence, nous transformons notre approche des offres Internet et TV en offrant aux clients plus de choix et plus de transparence. Les clients sont fatigués d’avoir à acheter un forfait avec des services qu’ils ne veulent pas obtenir les meilleurs tarifs, puis découvrent que ces tarifs n’incluaient pas les frais supplémentaires et les suppléments. Nous mettons fin au contrat groupé traditionnel et donnons aux clients le contrôle. »

Tout compte fait, les nouveaux plans pourraient être simplifiés, mais étant donné que je connais une demi-douzaine de personnes dans ma propre vie qui sont actuellement enfermées dans des forfaits qu’elles ne comprennent même pas, cela semble être un changement positif. Tous les nouveaux clients et les clients existants peuvent profiter de ces nouveaux plans Mix & Match sans contrat.

Source de l’image: Verizon

