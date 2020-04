Verizon vend maintenant des accessoires Nimble dans les magasins et en ligne dans le cadre d’une nouvelle initiative écologique

Verizon et Nimble ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat qui apportera les accessoires écologiques de Nimble à VerizonWireless.com et à plus de 1 600 points de vente Verizon aux États-Unis. Le partenariat fait partie de la nouvelle initiative de Verizon visant à offrir aux clients des alternatives à faible impact aux accessoires technologiques populaires.



Du côté de Nimble, le fabricant d’accessoires est bien connu pour ses accessoires respectueux de l’environnement et éthiques, qu’il vend depuis 2018. Nimble fabrique ses appareils à partir de plastique et d’aluminium recyclés, de chanvre biologique, de bioplastique d’origine végétale, et plus encore, et de chaque accessoire vient dans un emballage sans plastique construit à partir de vieux papiers recyclés.

“Le monde change. Les gens recherchent plus d’options éthiques dans toutes les catégories de produits, des vêtements aux articles pour la maison. La technologie personnelle ne devrait pas être différente », a déclaré Ross Howe, co-fondateur et PDG de Nimble. «Nous avons créé Nimble pour pousser l’électronique grand public dans une meilleure direction. Aujourd’hui, grâce à la vision de Verizon, nous aidons à jouer un rôle encore plus important dans la réduction de l’impact que ces produits créent. “

Nimble vend des chargeurs portables, des chargeurs sans fil, des câbles Lightning et des étuis pour iPhone. Chaque appareil acheté auprès de Nimble est également livré avec une enveloppe biodégradable, qui encourage les clients à recycler gratuitement leurs anciens appareils électroniques en les envoyant par la poste à Nimble.

Avec le nouveau partenariat Verizon, ce sera la première fois que les produits Nimble sont vendus dans des magasins de détail physiques. Le premier ensemble de produits qui sera vendu chez Verizon comprend le Wireless Pad (49,99 $), le chargeur portable 3 jours (79,99 $), le câble USB-C vers Lightning (24,99 $), le câble rapide USB-C vers USB-C (24,99 $) et chargeur mural USB-C rapide (24,99 $).

Pour en savoir plus sur le nouveau partenariat entre Nimble et Verizon, consultez le blog de Nimble.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

.