Verizon vient de dépenser 1,6 milliard de dollars pour un nouveau spectre d’ondes millimétriques, mais pourquoi?

Dans un mouvement à la fois surprenant et attendu en même temps, Verizon vient d’acheter une tonne métrique de spectre 5G à ondes millimétriques à la FCC dans la vente aux enchères 103, comme l’a noté Light Reading. Verizon a dépensé plus de 1,6 milliard de dollars pour acheter 4 960 licences auprès de la FCC pour renforcer son réseau 5G déjà impressionnant, qui est construit sur la même technologie de spectre mmWave dans cette vente aux enchères. En fait, Verizon a acheté 50% de spectre en plus qu’AT & T, qui était le deuxième plus offrant à 1,186 milliard de dollars pour 3 267 licences. T-Mobile a pris la troisième place avec 2 384 licences achetées. Au total, la vente aux enchères 103 a couvert les bandes de 37 GHz, 39 GHz et 47 GHz.

Ce qui est surprenant dans la décision de Verizon, c’est qu’ils possèdent déjà un nombre important de licences de spectre provenant d’autres enchères, ainsi que de l’achat de sociétés comme Straight Path et XO Communications. Verizon avait précédemment annoncé son intention de doubler le nombre de villes dans lesquelles il dispose d’une couverture 5G mmWave, également connue sous le nom de Verizon Ultra Wideband 5G. Verizon couvre actuellement un peu moins de trois douzaines de villes avec sa technologie 5G et, compte tenu de la superficie relativement petite de la technologie 5G de Verizon par rapport à sa technologie 4G, il est très important de continuer à développer le spectre et à rendre la 5G plus disponible dans les prochains mois. .

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Verizon et T-Mobile ont récemment été réprimandés par la FCC pour avoir falsifié les cartes de couverture de la technologie 5G, mais ces nouveaux achats de spectre devraient aider à atténuer ces erreurs en offrant aux deux sociétés l’espace aérien pour ajouter plus d’équipement. Verizon a soutenu mmWave comme la «vraie» technologie 5G, car elle s’est avérée être beaucoup plus rapide que le réseau sous-6 5G déployé par T-Mobile au cours des derniers mois. Le gros inconvénient de la technologie de Verizon est qu’elle ne va pas très loin, donc les zones suburbaines et rurales n’ont pas de chance jusqu’à ce que des constructions importantes se produisent.

La vente aux enchères 103, qui s’est terminée la semaine dernière (6 mars), était la troisième vente aux enchères du spectre mmWave et s’est avérée être la plus grande vente aux enchères que la FCC ait jamais eue. Mis à part les trois grands acteurs dépensant des milliards de dollars pour acquérir du spectre supplémentaire, il était intéressant de voir des acteurs plus petits comme Sprint et US Cellular acheter seulement quelques centaines de licences. Chaque transporteur majeur déploie la 5G de différentes manières, des “faux-G” d’AT & T aux technologies révolutionnaires et évolutionnaires actuelles, et cela rend les choses très confuses. Quoi qu’il en soit, Verizon se renforce en tant que leader mmWave 5G dans les mois et les années à venir.

6 raisons de ne pas bénéficier du service 5G en 2020