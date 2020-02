Viber vous permet désormais d’enregistrer des notes et des tâches

Viber a annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité de prise de notes baptisée de manière appropriée “Mes notes”. Les notes sont accessibles à partir de votre liste de chats; l’ajout d’une nouvelle note est la même expérience que l’envoi d’un message, et votre liste de notes ressemble énormément à une conversation Viber normale, mais avec des fonctionnalités supplémentaires pour aider à l’organisation.

Rakuten Viber lance My Notes, une fonctionnalité numérique native pour organiser votre vie au sein d’une seule application

San Francisco, Californie, 5 février 2020 – Rakuten Viber, l’une des principales applications de messagerie au monde, a annoncé aujourd’hui sa nouvelle fonctionnalité, Mes notes, pour organiser les moments les plus grands et les plus petits, simplifier les tâches quotidiennes et approfondir les connexions personnelles avec les utilisateurs se déploie à l’échelle mondiale.

L’activité quotidienne des consommateurs consiste en un multitâche constant – fonctionnant tout en recevant des messages, des appels et des vidéos – ce qui rend difficile le suivi de tout en un seul endroit et les gens ne veulent pas télécharger une application mobile de gestion des tâches autonome. C’est pourquoi Viber a créé My Notes, un nouvel espace dédié dans la liste de discussion des utilisateurs qui permet de conserver les listes de tâches, les photos, les rappels et bien plus en un seul endroit. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs et plus de sept millions d’interactions chaque minute sur l’application Viber, la fonction Mes notes rationalisera davantage les tâches quotidiennes des utilisateurs pour les rendre aussi pratiques et efficaces que possible.

Conçue pour les fonctions quotidiennes de messagerie et d’organisation au sein de Viber, la solution ajoute la capacité de:

Créez des listes de tâches et cochez-les une fois terminées

Enregistrez vos messages, vidéos et autocollants photos préférés en un seul endroit

Synchroniser avec n’importe quel appareil (par exemple, mobile, ordinateur de bureau, tablette, etc.)

Définissez des rappels pour les notes les plus importantes (à venir bientôt)

“Faciliter la vie de tous les jours pour nos utilisateurs est crucial et avec My Notes, nous le portons à un autre niveau”, a déclaré Ofir Eyal, COO, Rakuten Viber. “Nos utilisateurs apprécient et font déjà confiance à Viber en raison de nos fonctionnalités de protection de la vie privée et de nos performances plus rapides. Nous sommes ravis qu’ils puissent découvrir ces nouveaux outils pour organiser sans effort leurs pensées, leurs souhaits et leurs tâches dans une seule application.”