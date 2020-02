Visez une carrière technologique avec la certification CompTIA

Les certifications sont l’un des meilleurs moyens de démontrer vos connaissances et prendre de l’avance dans votre domaine. Les examens de dépistage sont l’un des meilleurs sentiments, surtout lorsqu’il conduit à une boostez votre salaire. Le pack complet de formation à la certification CompTIA 2020 peut vous aider à y arriver, et il est proposé par Tech Deals dès maintenant.

CompTIA est l’une des principales certifications technologiques au monde et kit d’apprentissage adapté aux débutants le recouvre de haut en bas. Il est composé de 14 modules uniques et des centaines d’heures de contenu pour vous préparer aux examens. Vous pouvez soit vous frayer un chemin à travers le lot pour devenir un gourou de CompTIA, soit obtenir les certifications dont vous avez besoin pour poursuivre votre carrière.

Les deux premiers modules du kit d’apprentissage se concentrent sur Examen A +, l’une des options d’entrée de gamme de base. De là, vous pouvez développer des modules comme Linux +, Server +et bien d’autres pour étoffer vos compétences. Non seulement vous pouvez choisir vos modules, mais chacun montre également des exemples d’entreprises qui font confiance à CompTIA. La liste va de Nissan et Verizon à Intel et Apple.

Formation CompTIA en un coup d’œil:

Le 14, oui Quatorze, les modules du pack complet de formation à la certification CompTIA 2020 ont un valeur au détail de près de 3 500 $. Heureusement, cette semaine, vous pouvez les récupérer tous et commencer pour seulement 89 $.

Cet accord se termine bientôt, mais les certifications durent toute une vie. En savoir plus via le widget ci-dessous.

