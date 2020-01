Visible a-t-il un programme d’échange?

Meilleure réponse: Oui, mais Visible Swap vous permet uniquement d’échanger n’importe quel téléphone Android fonctionnel contre l’un des deux smartphones économiques. Si vous voulez un produit phare, ce n’est pas le meilleur choix.

Visible Swap est un programme qui vous permet d’échanger n’importe quel téléphone Android vers Visible en échange d’un téléphone gratuit. Le téléphone doit fonctionner et il ne doit pas déjà être compatible avec Visible.

Cependant, il y a deux choses importantes à noter. Une autre chose à considérer est que Visible Swap n’est disponible que pour les nouveaux clients Visible. Deuxièmement, si vous avez un vieux téléphone Android, mais qui fonctionne, vous pourrez l’échanger contre le Visible ZTE Blade A7 Prime ou le Motorola Moto E6. Même si ce ne sont pas les téléphones les plus rapides, ils fonctionneront toujours pour beaucoup de gens. Le Moto E6 a également été reconnu comme une bonne valeur pour un téléphone de moins de 100 $.

Vous pouvez toujours apporter un appareil déverrouillé à Visible, comme le Google Pixel 3a, qui est essentiellement un téléphone phare à un prix moyen. Visitez le site Web de Visible pour commencer avec Visible Swap. Vous pouvez également consulter le magasin pour voir si vous préférez acheter un nouveau téléphone.

Autres options de reprise

Si vous cherchez à échanger vers un appareil haut de gamme ou si vous souhaitez échanger un iPhone, il y a encore quelques options à considérer.

Vous pouvez vendre votre téléphone sur un site comme Amazon ou Gazelle et sans avoir à vous soucier de parler d’obtenir les descriptions parfaitement à droite ou de parler aux acheteurs. Avec cette option, il vous suffit de répondre à quelques questions sur votre téléphone avant de recevoir un devis. Si tout va bien, vous serez payé.

Si vous êtes à l’aise de vous familiariser un peu plus avec le processus de vente, vous pourrez peut-être obtenir un peu plus d’argent sur un site comme eBay ou Swappa. Vous pourrez également vendre un téléphone que certains autres sites pourraient ne plus prendre. Vous pouvez également répertorier votre téléphone sur les forums centraux Android

Lorsque vous vendez votre propre téléphone, vous devrez payer votre appareil de remplacement en attendant la fin de la vente ou vous passer d’un téléphone. Une chose intéressante à propos du commerce avec un opérateur ou même un échange visible est que vous n’avez aucun temps d’arrêt, et vous pouvez envoyer votre ancien téléphone après avoir installé votre nouveau téléphone et travaillé.

