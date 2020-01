Visible propose-t-il un financement pour les téléphones?

Meilleure réponse: Oui, Visible propose un financement via Affirm sur les téléphones achetés via sa boutique en ligne. Vous pouvez choisir de payer votre nouveau téléphone en 12, 18 ou 24 paiements mensuels à 0% APR.

Données illimitées pour votre téléphone: Visible (40 $ par mois chez Visible)

Payez un peu à la fois: Google Pixel 3a (à partir de 17 $ par mois chez Visible)

Financement avec Affirm et Visible

Visible ne gère pas directement le financement par téléphone. Il travaille plutôt avec Affirm pour fournir ce service. De plus, votre prêt sera effectué par le biais de Cross River Bank et sera disponible à 0% APR. Si vous souhaitez en savoir plus sur Affirm, vous pouvez visiter sa page d’aide pour plus d’informations.

Selon le coût et les facteurs liés au crédit, un acompte peut être exigé. Pourtant, tout acompte sera inférieur au coût du téléphone. Vous pouvez fractionner vos paiements en termes de 12, 18 ou 24 mois, les termes plus longs réduisant vos coûts mensuels.

Par exemple, au moment de la rédaction du présent document, un Pixel 3a peut être payé en 12 versements mensuels de 34 $, 18 versements de 22,67 $ ou 24 versements de 17 $. Bien sûr, ces informations peuvent changer avec un acompte, vous devrez donc vérifier par vous-même pour savoir exactement ce qu’il en coûterait.

Même si vous travaillerez avec une autre entreprise pour mettre en place votre financement, vous vous inscrirez toujours via la page Web de Visible et pourrez configurer le paiement de la même manière. Vous ne serez pas envoyé partout sur Internet pour postuler.

À qui appartient le téléphone?

Une chose à garder à l’esprit au sujet du financement d’un téléphone est que vous n’empruntez pas, ne louez pas ou ne louez pas de téléphone. Vous achetez le téléphone et acceptez de rembourser l’argent. Un avantage majeur à cela est que vous serez propriétaire du téléphone et que vous n’aurez pas à le rendre lorsque vous souhaitez mettre à niveau. Cela signifie également que s’il est perdu, volé ou cassé, vous devez toujours le payer. Si vous souhaitez en savoir plus sur la protection de votre achat, vous devriez envisager Visible Protect.

Pur et abordable

Google Pixel 3a

Android pur payé mensuellement

Prenez un téléphone à petit budget et payez-le au fil du temps avec Affirm. Le Google Pixel 3a possède un excellent appareil photo et une pure expérience Android.