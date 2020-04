Visible vs Boost Mobile: quel opérateur devriez-vous obtenir?

Données maximales, au niveau national

Données maximales, même au Mexique

Boost Mobile

Visible propose un plan simple avec des appels, des SMS et des données illimités aux États-Unis. Avec le réseau robuste de Verizon fournissant la dorsale, vous pourrez rester en toute confiance connecté même en déplacement. Cependant, vous pourriez avoir des problèmes à l’échelle internationale.

Avantages

Appels, SMS illimités

Données illimitées

Hotspot illimité (5Mbps)

Un plus grand réseau Verizon LTE

Plan simple

Les inconvénients

Aucune option pour le Canada ou le Mexique

Pas d’itinérance internationale

En utilisant le réseau LTE de Sprint, Boost mobile offre beaucoup de données à un prix avantageux. Si vous êtes couvert, cela peut être un excellent réseau. Boost est également une option beaucoup plus solide pour les clients qui souhaitent appeler ou voyager au Mexique.

Avantages

Service au Mexique

Appels et SMS illimités

Économisez avec plus de lignes

Plans multiples

Les inconvénients

Petit hotspot

Plus cher pour illimité

Petit réseau Sprint LTE

Visible offre le package global le plus solide entre les deux, avec un réseau domestique plus fort et une structure de prix simple qui en fait un excellent choix pour la plupart des gens. Boost offre un service plus international spécialisé au Mexique avec l’une des meilleures offres pour les personnes qui voyagent souvent entre les deux pays.

Couverture nationale vs internationale

La comparaison de ces deux fournisseurs va toujours revenir à la couverture. Boost Mobile utilise le réseau LTE de Sprint et Visible utilise le réseau LTE de Verizon. Votre choix entre Visible et Boost Mobile pourrait simplement se résumer à l’endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez vérifier votre Visible couverture ou votre Boost Mobile couverture.

Il y a quelques autres choses que vous pourriez avoir besoin de savoir. D’une part, de nombreux clients Sprint pourraient ne pas réaliser à quel point la carte de couverture de Sprint est constituée de l’itinérance LTE. Cette itinérance LTE ressemble et agit presque exactement comme le propre réseau de Sprint, donc cela ne serait même pas évident à moins de le surveiller de près. Boost ne profite pas de cette itinérance. Il est primordial que vous revérifiez votre couverture même si vous savez déjà que vous avez un bon service Sprint.

Visible régit cette catégorie même s’il n’est pas non plus en mesure d’accéder aux réseaux itinérants. La principale différence est que le réseau Verizon LTE est plus complet que celui de Sprint, il a donc une zone de couverture beaucoup plus étendue. Cela va être important pour les personnes qui voyagent aux États-Unis.

Les tables sont tournées pour une couverture internationale où Visible, fidèle à sa nature simple, n’a aucune couverture – même pas en tant qu’add-on. Cela est logique, car Verizon fonctionne mieux aux États-Unis et peut souvent être coûteux ou impossible à utiliser à l’échelle internationale.

Boost a un plan qui permet 8 Go de données au Mexique ainsi que la possibilité d’appeler des numéros internationaux à un tarif par minute ou dans le cadre d’un module complémentaire.

Comment se comparent-ils?

Visible

Boost Mobile

Réseau

Verizon

Sprint

Discuter et envoyer un SMS

Illimité

Illimité

Les données

3 Go à illimité

Illimité

Appels internationaux

Aucun

Oui

Point chaud

Inclus (5Mbps)

Disponible

BYOD

Oui (vérifiez les téléphones)

Oui (vérifiez les téléphones)

Les plans de Boost Mobile

Les plans Boost Mobile commencent à seulement 35 $ par mois pour 3 Go de données et appels et SMS illimités. Cela peut être mis à niveau vers des données illimitées avec plus de vitesse et de fonctionnalités. Illimité commence à 50 $ par mois, mais avec deux lignes c’est seulement 80 $ ou 40 $ par ligne. En fait, l’une des plus grandes forces de Boost Mobile est que vous pouvez économiser plus d’argent avec plus de lignes sur votre plan. Boost Mobile propose également un forfait de données de 2 Go avec appels et SMS illimités pour 30 $ par mois.

3 concerts

Concerts illimités

Illimité Plus

Talk and Text

Illimité

Illimité

Illimité

Service de marée

6 mois

6 mois

6 mois

Point chaud

utilise des données

12 Go

30 Go

Qualité vidéo

Dakota du Sud

Dakota du Sud

haute définition

5G

Non

Non

Oui

Prix ​​1 ligne

35 $

50 $

60 $

Lignes 2-5

60 $, 90 $, 120 $, 150 $

80 $, 110 $, 140 $, 170 $

100 $, 140 $, 180 $, 220 $

Le streaming vidéo HD peut être ajouté aux plans sans lui pour 10 $ par mois, bien que cela n’en vaille pas la peine pour beaucoup de gens, car l’utilisation du Wi-Fi entraînera également des vidéos HD. Boost propose également une assurance appareil pour vous offrir des options de remplacement si votre appareil est endommagé, perdu ou volé. Il y aurait une franchise de 20 $, 50 $, 100 $ ou 150 $ selon l’appareil en question.

Le seul plan de Visible

Visible n’a qu’un seul plan et il est illimité. Le plan de Visible inclut un nombre illimité de conversations, de SMS et de données LTE sur le réseau Verizon. Vous bénéficiez également d’un hotspot illimité à 5 Mbps, ce qui devrait être suffisant pour naviguer sur le Web sur un ordinateur portable ou une tablette. Vous pouvez obtenir votre premier mois de service Visible pour 25 $ et économiser davantage avec plusieurs lignes avec Party Pay de Visible. Avec le Party Pay, votre coût par ligne revient à 35 $, 30 $ et 25 $ par mois avec respectivement deux, trois et quatre lignes.

Grâce à la simplicité de ce plan et à la force du réseau Verizon LTE sous-jacent, il est très simple de savoir s’il s’agit du bon plan pour vous. Si vous avez besoin de beaucoup de données et n’avez pas besoin d’appeler ou de voyager en dehors des États-Unis, le Visible fonctionnera bien pour vous.

Si vous obtenez votre téléphone via Visible, vous pouvez souscrire à un programme d’assurance appelé Visible Protect pour 10 $ ou 12 $ par mois. Les écrans d’iPhone fissurés sont réparés pour 29 $ et les écrans Android sont de 99 $. Vous pouvez également faire remplacer votre appareil pour des dommages ou des pertes plus graves. Vous pouvez voir les franchises ici. Enfin, la défaillance de l’appareil est couverte gratuitement.

Quels téléphones sont disponibles?

Chaque opérateur propose des ventes d’appareils ainsi qu’un programme Apportez votre propre appareil (BYOD) avec une sélection assez restreinte de téléphones. Visible prend en charge la plupart des iPhones déverrouillés après l’iPhone 6 et une liste croissante de téléphones Android. Consultez la liste complète sur le site de Visible.

Boost Mobile prend en charge un certain nombre de téléphones déverrouillés qui fonctionnent sur le réseau Sprint. Une chose à garder à l’esprit que si les téléphones Sprint devraient techniquement fonctionner sur Boost Mobile, il peut ne pas être possible de les activer. Assurez-vous de vérifier avec le support Sprint avant de sauter du navire. Il dispose également d’un programme BYOD.

Les téléphones des deux opérateurs tendent vers des appareils de gamme moyenne à basse tels que le Visible R2, mais ils ont également des offres haut de gamme telles que l’iPhone 11 et le Samsung Galaxy S20. Pour chaque transporteur, vous devriez être en mesure de trouver quelque chose qui vous convient.

Que devriez-vous obtenir?

Boost Mobile possède certainement certaines fonctionnalités que Visible ne peut pas égaler, comme les appels internationaux et le service au Mexique. Boost propose également des mises à niveau pour personnaliser votre plan en fonction de chaque personne. Si vous avez besoin de ce service international, il n’y a vraiment pas de concurrence.

Le fait est que la plupart des Américains seront satisfaits du service aux États-Unis uniquement, sans oublier que des applications comme Facebook ou Line offrent des appels gratuits si vous utilisez leurs applications via Wi-Fi. Si c’est vous, Visible propose le forfait le plus convaincant avec une meilleure couverture aux États-Unis et un plan beaucoup plus simple qui vous permet d’oublier les minutes et les mégaoctets car vous savez que votre facture ne changera pas.

