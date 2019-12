Visible vs Mint Mobile: que devriez-vous obtenir?

Le réseau de Verizon

Vous voulez accéder à l'incroyable réseau LTE de Verizon pour une fraction du coût? C'est ce que Visible apporte à la table. Pour seulement 40 $ / mois tout compris, vous obtenez un nombre illimité de conversations, de SMS et de données LTE. Nous aimons que l'utilisation du hotspot soit incluse à 5 Mbps, mais nous ne sommes pas fans de la prise en charge limitée des téléphones Android. Avec une promotion en cours, vous pouvez essayer Visible pour 25 $ le premier mois.

Avantages

Conversation, SMS et données illimités

Réseau LTE de Verizon

Accès gratuit au hotspot

Taxes et frais inclus

Les inconvénients

Fonctionne uniquement avec certains téléphones Android

Pas de support international

Mint Mobile utilise T-Mobile pour alimenter son réseau, et bien que cela signifie que la couverture n'est pas aussi étendue, vous en avez beaucoup pour votre argent. Les plans sont vendus en vrac, ce qui signifie que vous avez un coût initial plus élevé mais économisez beaucoup d'argent d'un mois à l'autre. Et, contrairement à Visible, vous pouvez utiliser Mint Mobile avec à peu près n'importe quel téléphone Android.

Avantages

Tarifs mensuels moins chers

Beaucoup de plans au choix

Appels et SMS illimités

Accès gratuit au hotspot

Fonctionne avec la plupart des téléphones déverrouillés

Les inconvénients

La couverture n'est pas aussi bonne que celle de Visible

Aucune option illimitée

Visible et Mint Mobile apportent tous deux beaucoup de valeur à l'espace opérateur, mais chacun est le mieux adapté à certains groupes de personnes. Si vous avez besoin de la meilleure couverture possible et que vous avez l'un des rares téléphones Android pris en charge, Visible est le choix facile et offre une valeur folle pour seulement 40 $ par mois et rien de plus (vous pouvez même essayer Visible pour 25 $ pour votre premier mois grâce à une promotion en cours). Si vous n'avez pas de téléphone qui fonctionne sur Visible et que vous êtes d'accord avec le réseau de T-Mobile, Mint Mobile est le meilleur choix. Soyez simplement prêt à dépenser une somme d'argent plus importante à l'avance.

Des plans

Tout d'abord, parlons des plans proposés par Visible et Mint Mobile.

À partir de Visible, les choses ne pourraient pas être plus simples. Il n'y a qu'un seul choix, et il est livré avec un nombre illimité de conversations, de textes et de données LTE. Visible avait auparavant un plafond de vitesse de 5 Mbps pour son réseau, mais Visible a supprimé ce plafond pour les clients nouveaux et existants. Désormais, Visible attend des clients qu'ils obtiennent des vitesses de données LTE à 5-12 Mbps.

La vitesse LTE de Visible sera plus que suffisante pour la plupart des activités, y compris la diffusion de musique et de vidéos (limitée à 480p) et les médias sociaux. Le seul endroit où vous sentirez vraiment que la vitesse est avec de gros téléchargements tels que des applications ou des films.

Le plan de Visible comprend l'utilisation gratuite des points d'accès mobiles (les vitesses sont limitées à 5 Mbps) et coûte 40 $ / mois tout compris, ce qui signifie que les taxes et les frais sont inclus dans le prix. En d'autres termes, vous paierez exactement 40 $ pour votre facture chaque mois et pas un sou de plus.

Mint Mobile a une manière très différente de faire les choses. Plutôt que de payer votre plan d'un mois à l'autre comme vous le faites un peu partout, Mint Mobile vend en vrac. Cela signifie que vous payez un prix initial plus élevé, mais si vous regardez le taux mensuel, vous économisez beaucoup d'argent.

Vous pouvez acheter des plans par incréments de trois, six et 12 mois avec votre choix de 3 Go, 8 Go ou 12 Go de données LTE. Votre tarif mensuel est moins cher car vous achetez plus de mois en vrac. Par exemple, si vous obtenez 12 Go de données sur un plan de 12 mois, vous dépensez 300 $ à l'avance, ce qui représente 25 $ / mois. À titre de comparaison, un plan de trois mois pour 12 Go de données se vend à 45 $ / mois (bien qu'il soit actuellement réduit à 25 $ / mois pour vos trois premiers mois).

Mint Mobile permet une personnalisation beaucoup plus importante que Visible, et pour presque tous les plans, votre tarif mensuel est inférieur. Malheureusement, il n'y a pas d'option pour les données illimitées et les taxes et frais ne sont pas inclus dans le prix mensuel que vous voyez. Heureusement, tout comme Visible, l'accès au Hotspot est inclus sans frais supplémentaires.

Couverture

Couverture visible (à gauche) vs Couverture Mint Mobile (à droite)

Visible et Mint Mobile ont tous deux des cartes de couverture interactives, vous permettant d'entrer votre code postal et d'avoir un aperçu précis de la couverture dans votre région afin que vous puissiez voir ce qui convient le mieux à votre lieu de résidence.

Visible est propulsé par Verizon, et au fil des ans, Verizon s'est imposé comme ayant la meilleure couverture aux États-Unis par rapport à tous les autres opérateurs. Surtout si vous vivez dans une zone rurale, il est probable que Verizon vous soutienne là où d'autres réseaux laissent tomber le ballon.

Il convient de mentionner que Visible ne prend pas en charge la 3G et n'a pas accès aux partenaires d'itinérance de Verizon, donc si vous êtes actuellement sur Verizon et avez une couverture, cela vaut quand même une double vérification de la carte.

Comparativement, Mint Mobile utilise T-Mobile. Le réseau de T-Mobile s'est beaucoup amélioré et est maintenant meilleur qu'il ne l'a jamais été, et bien que vous devriez pouvoir obtenir une connexion LTE solide dans plus d'endroits qu'improbable, il existe encore des poches où la couverture de Verizon règne en maître.

Voyage international

En ce qui concerne les voyages internationaux, Mint Mobile est autonome car Visible n'offre pas du tout d'itinérance internationale. Mint Mobile facture 0,05 $ par SMS envoyé, 0,25 $ par minute pour les appels et 0,20 $ par mégaoctet dans plusieurs pays. Les prix sont inférieurs à 0,02 $ par texte, 0,02 $ par minute et 0,06 $ par mégaoctet au Mexique et au Canada. Les prix internationaux de Mint sont assez compétitifs, même avec d'autres opérateurs qui offrent l'itinérance internationale.

Téléphone (s

Un grand transporteur n'est pas si bon si vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone dessus, et malheureusement, c'est là que Visible tombe.

Le réseau de Visible est entièrement numérique, ce qui signifie que tous vos appels sur Visible utiliseront VoLTE. VoLTE est encore un peu nouveau pour les opérateurs en général, donc pour l'instant, des précautions supplémentaires sont prises pour s'assurer que les appareils fonctionnent parfaitement. La liste des téléphones pris en charge est petite mais ne cesse de s'étendre, vous devrez donc rechercher de nouveaux téléphones sur la page d'aide de Visible.

Actuellement, tous les iPhones après l'iPhone 6 sont pris en charge sur Visible ainsi que sur de nombreux téléphones Android tels que les séries Samsung Galaxy S9, Google Pixel 3 et 4, les G7 Power et Z4 de Motorola et OnePlus 7T et 7 Pro.

Mint Mobile brille vraiment en ce qui concerne les téléphones pris en charge. Puisqu'il s'agit d'un réseau GSM, vous pouvez apporter pratiquement n'importe quel téléphone Android déverrouillé et le faire fonctionner parfaitement. Mint Mobile vend des appareils comme le Galaxy S10 et Pixel 3 avec un financement APR de 0% si vous avez besoin d'un nouveau combiné, mais si vous en avez déjà un que vous souhaitez utiliser, vous pouvez obtenir une carte SIM gratuitement et être sur votre chemin à un excellent service.

Comme vous pouvez le voir, il existe des différences distinctes entre Visible et Mint Mobile.

Si vous avez l'un des téléphones pris en charge et que vous souhaitez la meilleure couverture possible, Visible est un excellent choix. Non seulement le réseau de Verizon est inégalé, mais l'offre actuelle de conversation illimitée, de texte et de données LTE non plafonnées pour seulement 40 $ / mois et rien de plus n'est difficile à battre.

Cependant, si votre téléphone ne fonctionne pas sur Visible et que T-Mobile a une bonne couverture là où vous vivez, Mint Mobile vaut la peine de vous inscrire. Tant que vous êtes à l'aise de payer plus cher dès le départ, Mint Mobile apporte beaucoup de valeur à la table et – selon le plan que vous choisissez – coûtera probablement moins que ce que vous paieriez chez Visible.

