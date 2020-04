Vivaldi voit une version stable de l’application Android

Vivaldi

Après des mois de tests bêta, le navigateur Vivaldi voit enfin une version stable d’Android. Il arrive en même temps que le dernier navigateur de bureau Vivaldi 3.0, et l’application Android est optimisée pour les smartphones, les tablettes et même les Chromebooks avec prise en charge de l’application Android.

Pas trop de changements entre la version bêta de Vivaldi et les versions stables, et c’est une bonne chose. Vivaldi arbore désormais toutes les meilleures fonctionnalités que nous avons aimées dans la version bêta, mais dans un package plus stable et prêt pour le consommateur.

Le changement le plus important se présente sous la forme d’une nouvelle disposition d’onglets de style bureau. Cela permet une navigation plus facile entre les onglets ouverts, mais les utilisateurs peuvent le désactiver pour enregistrer l’espace d’écran dans les paramètres de l’application.

Il fait la promotion du blocage d’annonces intégré, de la synchronisation des données multiplateforme et de la fonction de numérotation abrégée de base du navigateur. Vivaldi est également livré avec une fonctionnalité de prise de notes et un outil de capture d’écran robuste intégré directement dans le navigateur.

Les utilisateurs peuvent également modifier l’application pour mieux s’adapter à leurs cas d’utilisation, notamment en désactivant la disposition des onglets de style bureau susmentionnée, en changeant le thème, en activant divers gestes, etc.

Vous pouvez en savoir plus sur le navigateur mobile Vivaldi dans notre article pratique ici, ou vous pouvez le télécharger vous-même sur le lien ci-dessous.

