Vivo Apex 2020 annoncé: Spécifications et fonctionnalités

La gamme Apex de Vivo est le téléphone conceptuel annuel de la société qui présente ses fonctionnalités les plus avant-gardistes. Tout a commencé avec la caméra selfie pop-up et le capteur d’empreintes digitales intégré dans le téléphone conceptuel Vivo Apex que nous avons vu au MWC 2018. L’année dernière, nous avons vu un téléphone sans port et sans bouton dans la ligne Apex. Maintenant, nous avons un nouveau téléphone conceptuel de la marque: le Vivo Apex 2020.

Fait intéressant, ce téléphone prend les deux plus grandes innovations de chacun des téléphones Apex précédents et les fusionne. Le Vivo Apex 2020 dispose d’une caméra selfie intégrée à l’écran, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’encoche, de découpe d’écran ni même de caméra contextuelle. La lentille elle-même vit sous le verre, ce qui vous permet de ne jamais la voir.

Le Vivo Apex 2020 n’a également aucun port et aucun bouton. Si vous souhaitez le recharger ou transférer des données vers / depuis le téléphone, vous devrez utiliser exclusivement des solutions sans fil. Heureusement, le Vivo Apex 2020 est capable de vitesses de charge sans fil de 60 W, ce qui signifie qu’il faut environ une minute pour charger chaque batterie 100mAh. Malheureusement, Vivo n’a pas divulgué la taille de la capacité de la batterie sur ce nouvel Apex.

Le Vivo Apex 2020 dispose également d’un système de caméra principale stabilisateur de cardan à l’arrière. Cela signifie que l’ensemble du module, pas seulement l’objectif, est stabilisé par un cardan mécanique. Selon Vivo, cela est 200% plus efficace que l’OIS traditionnel que nous voyons sur la plupart des smartphones phares et rendra l’enregistrement de vidéos super fluide incroyablement facile.

Enfin, l’appareil photo dispose également d’un zoom optique 5x – 7,5x. Cela signifierait que vous pourriez théoriquement atteindre un zoom 7,5x sans aucune perte de qualité d’image. Ce cardan stabilisateur aidera à empêcher votre photo de devenir floue avec autant de zoom.

Vivo Apex 2020: Tais-toi et prends mon argent!

Ce téléphone semble très impressionnant, mais n’espérez pas acheter le Vivo Apex 2020. Bien que l’Apex d’origine soit devenu le Vivo Nex et ait vu une sortie commerciale, l’entrée 2019 dans la ligne Apex est devenue en quelque sorte un vrai produit comme le Vivo Nex 3. Le Vivo Apex 2020 existe physiquement – et nous aurions probablement pu le voir de première main si le MWC n’avait pas été annulé – mais il est probable que l’appareil que nous voyons ici ne sera jamais commercialisé.

Peut-être, cependant, le Vivo Nex 4 apportera des aspects de ce téléphone. Nous devrons attendre et voir!