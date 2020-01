Voici 11 fonctionnalités qui doivent être dans Android 11

L’année dernière, Android 10 était une version massive. Il avait un thème sombre à l’échelle du système, des gestes de navigation mis à jour, des dizaines de changements de confidentialité, et bien plus encore. Cependant, Android stock a encore quelques fonctionnalités manquantes par rapport aux versions Android personnalisées trouvées sur les appareils de fabricants tiers, et il y a même quelques fonctionnalités iOS qui seraient agréables à voir.

Les premières versions d’aperçu d’Android 11 apparaîtront probablement dans les prochains mois, sans aucun doute avec encore plus de fonctionnalités pour rendre nos smartphones et tablettes plus utiles. Voici 11 changements que nous aimerions voir ajoutés à Android 11, sans ordre particulier.

Enregistreur d’écran

Apple a ajouté l’enregistrement d’écran natif à iOS avec la version 11, initialement sortie en 2017. Même s’il existe des applications Android tierces capables d’enregistrer l’écran pendant des années, elles ne peuvent pas accéder à l’audio interne de votre appareil en raison des limitations de l’API. Il est temps supplémentaire pour Google d’inclure un enregistreur dans Android lui-même.

Il semblait qu’un enregistreur d’écran allait être inclus dans Android 10, après qu’un drapeau expérimental pour l’un d’entre eux soit apparu au début d’Android 10 beta. Cependant, la fonctionnalité n’a jamais fonctionné et la possibilité d’accéder aux indicateurs système a été supprimée pour la version finale d’Android 10 (bien qu’elle puisse être activée à l’aide des commandes ADB sur les téléphones Pixel).

L’enregistreur d’écran dans OneUI 2.0

Plusieurs skins Android incluent la prise en charge de l’enregistrement d’écran, comme Samsung OneUI et Xiaomi MIUI. L’enregistreur de Samsung est particulièrement agréable, car il prend en charge le dessin au-dessus des applications et l’affichage de votre caméra avant dans le coin (avec microphone audio en option).

Thème sombre automatique

C’est une autre fonctionnalité qui a été partiellement mise en œuvre pour Android 10, mais jamais terminée: un commutateur automatique pour le mode sombre. Samsung OneUI prend déjà en charge l’activation du thème sombre au coucher du soleil et le retour au lever du soleil, et il existe même une application tierce qui ajoute la fonctionnalité à n’importe quel appareil Android 10.

Commutation automatique du thème sombre / clair sur OneUI

C’est encore fou pour moi que Google ait traversé des mois de travail sur le thème sombre d’Android 10, et n’a pas implémenté une simple bascule pour changer de thème automatiquement. C’est comme si quelqu’un avait construit une voiture et laissé de côté les essuie-glaces. Les doigts croisés, nous l’obtenons dans Android 11.

Raccourcis

Android est généralement considéré comme un système d’exploitation plus polyvalent qu’iOS, mais Apple a intensifié son jeu avec l’introduction des raccourcis Siri dans iOS 12. La fonctionnalité vous offre une plate-forme d’automatisation à laquelle n’importe quelle application peut se connecter, comme une version locale d’IFTTT ou Routines de l’Assistant Google. Il est encore plus puissant que ces services, car les raccourcis prennent en charge les variables et les actions multiples pour un seul déclencheur.

Raccourcis Siri (crédit: Apple)

Tasker a rendu possible une certaine automatisation sur les appareils Android pendant des années, et aussi grande que soit cette application, un équivalent au niveau du système avec des API que n’importe quelle application peut connecter serait incroyable. Points bonus si les raccourcis peuvent être synchronisés sur tous les appareils.

Application de fichiers fusionnés

Google a négligé le gestionnaire de fichiers intégré d’Android pendant des années. La société en a construit un tout nouveau pour les appareils Android Go en 2017, initialement axé sur le partage de fichiers peer-to-peer et la suppression du stockage. Depuis lors, l’application a reçu de nombreuses nouvelles fonctionnalités et s’appelle désormais «Fichiers de Google». Il aurait été logique d’en faire l’application de fichiers par défaut dans Android 10, mais à la place, Google a donné au gestionnaire de fichiers système existant une révision visuelle mineure.

Application Fichiers sur Android 10

J’adorerais voir Files by Google et le gestionnaire de fichiers Android fusionner en une seule application – ou, à tout le moins, plus de fonctionnalités de Files by Google devraient être intégrées dans l’application système. Les fabricants d’appareils le remplaceraient probablement par leurs propres applications de fichiers, mais au moins je n’aurais plus besoin d’installer deux gestionnaires de fichiers sur mon Pixel.

Sélecteur de navigateur dans toutes les régions

Après une amende antitrust de 5 milliards de dollars de l’Union européenne, Google a été obligé d’inclure un menu pour sélectionner le moteur de recherche et le navigateur Web par défaut sur les appareils Android vendus en Europe. Je suis bien conscient que Google ne le ferait jamais sans que les gouvernements respirent dans son cou, mais j’aimerais voir cela devenir standard dans toutes les régions avec Android 11.

Les résidents de l’Union européenne voient cet écran lors de la configuration d’un nouvel appareil Android.

Chrome ne fonctionne plus comme moteur de rendu WebView dans Android 10 (il est toujours basé sur Chrome, mais c’est un fichier APK distinct), donc il n’y aurait pas de problèmes techniques avec la suppression de Chrome du package d’applications Google par défaut – le système d’exploitation pourrait vous permettre choisissez avec quel navigateur commencer pendant le processus de configuration.

Encore une fois, je sais que cela ne se produira jamais tant que les gouvernements se contenteront du quasi-monopole de Google sur le Web, mais c’est une liste de souhaits après tout.

Gestionnaire de presse-papiers

Android 10 empêche les applications d’accéder à vos données du presse-papiers en arrière-plan. Bien que ce soit une belle amélioration du point de vue de la sécurité et de la confidentialité, ce n’est pas si bien si vous aimez utiliser les applications du gestionnaire de presse-papiers.

Google n’est pas étranger à la suppression de services et de fonctionnalités sans un remplacement approprié (en vous regardant, Inbox), mais pour Android 11, nous aimerions voir un gestionnaire de presse-papiers complet apparaître dans le cadre du système d’exploitation principal. Il y a déjà un gestionnaire de presse-papiers dans Gboard, car les claviers peuvent accéder au presse-papiers à chaque fois qu’ils sont ouverts, mais cela ne peut pas faire grand-chose.

Le gestionnaire de presse-papiers dans Gboard

Que cela se produise ou non, Google devrait toujours ajouter un nouveau rôle pour les gestionnaires de presse-papiers, afin que quelqu’un puisse sélectionner une seule application tierce pour avoir accès au presse-papiers (comme vous pouvez déjà le faire avec les navigateurs).

Prise en charge améliorée du grand écran

Google s’est penché dur sur le marché des tablettes avec Android 3.0 Honeycomb, mais après une réception mitigée pour le Motorola XOOM et d’autres tablettes de niveau phare, chaque mise à jour du système d’exploitation suivante a supprimé les composants spécifiques aux tablettes d’Android. Android 4.2 Jelly Bean a enfoncé le dernier clou dans le cercueil en retirant le dock de type barre des tâches, donnant aux tablettes la même interface générale que les téléphones.

La plupart des applications intégrées d’Android prennent en charge terriblement les grands écrans, ce qui nuit non seulement aux tablettes, mais aussi aux Chromebooks. J’adorerais voir Android 11 inclure une attention renouvelée sur les grands écrans, avec plus d’applications de Google prenant en charge plusieurs colonnes et de larges proportions. Le Play Store a une interface utilisateur de tablette (légèrement) meilleure maintenant qu’il y a un an, donc je sais que quelqu’un chez Google s’en soucie.

Play Store sur un Chromebook, à partir de fin 2018

Play Store sur une tablette aujourd’hui

Charge optimisée

Les batteries au lithium-ion de nos téléphones ont une durée de vie limitée, et la charge répétée à 100% et le fait de laisser les batteries branchées peuvent épuiser la batterie légèrement plus rapidement que la charge à environ 80%.

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité de charge optimisée dans iOS 13 qui ne charge le téléphone qu’à environ 80%, puis le laisse là jusqu’à ce que le téléphone prédit que vous êtes susceptible de le retirer du chargeur. Voici comment Apple le décrit:

Avec iOS 13 et versions ultérieures, la charge optimisée de la batterie est conçue pour réduire l’usure de votre batterie et améliorer sa durée de vie en réduisant le temps que votre iPhone passe à pleine charge. Lorsque la fonction est activée, votre iPhone retardera le chargement au-delà de 80% dans certaines situations.

Votre iPhone utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour apprendre votre routine de charge quotidienne afin que la charge optimisée de la batterie ne s’active que lorsque votre iPhone prévoit qu’il sera connecté à un chargeur pendant une période prolongée. L’algorithme vise à garantir que votre iPhone est toujours complètement chargé lorsqu’il est débranché.

Quelques fabricants d’Android ont ajouté une fonctionnalité similaire à leurs téléphones, y compris OnePlus, mais Google devrait l’intégrer à tous les appareils équipés d’Android 11.

AirDrop

IOS d’Apple a une fonctionnalité appelée “ AirDrop ” depuis des années, qui permet aux gens d’envoyer des photos, des sites Web, des contacts et d’autres données à quiconque à proximité physique étroite – sans échanger d’abord les informations de contact. Android Beam offrait des fonctionnalités similaires à partir de Ice Cream Sandwich, mais il copiait les données sur une connexion Bluetooth extrêmement lente, nécessitait un contact physique entre les appareils et a en fait été supprimé dans Android 10.

Partage à proximité (Source: 9to5Google)

Pendant la période bêta d’Android 10, il a été découvert que Google développait une fonctionnalité de type AirDrop appelée “ Fast Share ”, qui localiserait les téléphones Android à proximité via Bluetooth et transférerait des fichiers via une connexion Wi-Fi directe. La fonctionnalité est toujours en cours de développement dans le cadre des services Google Play, avec un nouveau nom de “ partage à proximité ”, et ce serait formidable si Android 11 l’incluait.

Défilement des captures d’écran

C’est une autre fonctionnalité que les saveurs personnalisées d’Android ont depuis des années, y compris OxygenOS, Samsung OneUI et même la ROM de HTC, mais qui échappe toujours à Android. Avec les captures d’écran défilantes, vous pouvez capturer plus de contenu vertical sans avoir à prendre plusieurs captures d’écran.

Google prévoit actuellement d’apporter des captures d’écran de défilement à Android 11, alors espérons que cela se produira cette fois-ci.

Aucune modification drastique de l’interface utilisateur

Cette dernière demande vient de l’éditeur AP AP Rita: “arrêtez de changer de merde qui n’a pas besoin d’être changé juste pour prétendre que c’est nouveau.” Et je suis entièrement d’accord.

Ah, j’ai oublié celui qui devrait être au-dessus de tout. ARRÊTEZ DE CHANGER LA MERDE QUI N’A PAS BESOIN D’ÊTRE CHANGÉE JUSTE POUR PRÉDIRE QUE C’EST NOUVEAU. FFS, chaque version d’Android réorganise complètement la gestion des notifications et le MDN d’une manière inexplicable, et je dois réapprendre cela.

– Dr.Rita El Khoury (@khouryrt) 19 janvier 2020

Aussi formidable que Google veuille améliorer chaque année certaines parties du système d’exploitation de base, cela peut aussi devenir fatigant. Chaque fois que j’utilise un appareil avec une version Android différente, je dois réapprendre où se trouvent certains paramètres, comment fonctionnent les notifications, etc. Je recherche toujours parfois une application appelée “Contacts” lorsque j’essaie de trouver mes contacts, car Google a renommé l’application Contacts en “Contacts” en 2011, puis je l’ai réactivée ultérieurement.

Une seule fois, je voudrais mettre à jour l’un de mes appareils sans que l’application Paramètres ne soit repensée. S’il vous plaît. Je ne sais plus où trouver les options de l’Assistant Google, et à ce stade, j’ai trop peur de demander.