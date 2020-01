Voici à quoi pourrait ressembler une Tesla conçue spécifiquement pour la Chine – .

Alors que Tesla a fait sensation pour la première fois avec le Roadster d’origine, c’est la sortie en 2012 de la Model S qui a vraiment mis l’entreprise sur la carte. La Model S a prouvé qu’une voiture électrique pouvait également servir de berline de luxe et que le véhicule remporterait un nombre apparemment infini de récompenses. En fait, un certain nombre de publications le mois dernier ont fait valoir que la Model S était la «voiture de la décennie».

Depuis lors, la gamme de produits de Tesla s’est développée rapidement en relativement peu de temps. Au cours des dernières années, Tesla a sorti le modèle X et le modèle 3, ce dernier devenant le véhicule Tesla le plus vendu de tous les temps. Pour l’avenir, le pipeline de véhicules de Tesla est pour le moins ambitieux. Mis à part la sortie prochaine du modèle Y – qui est essentiellement une version croisée du modèle 3 – Tesla prévoit également d’introduire un Roadster de nouvelle génération, le Tesla Semi, et enfin et surtout, le Cybertruck quelque peu polarisant.

Et comme si cela ne suffisait pas, la société a apparemment l’intention de concevoir une voiture sur mesure pour le marché chinois. Lors de la récente apparition d’Elon Musk à l’événement Gigafactory 3 de la société à Shanghai, le PDG de Tesla a déclaré que la société envisageait d’ouvrir un centre de design dans le pays pour aider à créer une “voiture originale” pour le marché là-bas.

Une semaine plus tard, Tesla a officiellement annoncé son intention d’ouvrir un centre de conception et de recherche en Chine. L’annonce a été faite via le compte WeChat de Tesla et note que la société recherche des designers stellaires pour aider à créer des véhicules Tesla de style chinois.

“Que le plus bel art chinois soit intégré dans la Tesla tournée vers l’avenir”, lit-on dans une des publicités.

Bien que la plupart des véhicules de l’annonce présentent des voitures Tesla existantes, il existe un concept que nous n’avons pas encore vu auparavant, qui peut être vu ci-dessous:

Source de l’image: Tesla

Le design – qui est plus petit qu’un modèle 3 – n’est, bien sûr, rien d’autre qu’un concept, mais souligne que Tesla, dans l’intérêt de poursuivre sa percée en Chine, est prêt à proposer des conceptions originales et uniques.

Source de l’image: Ena / AP / REX / Shutterstock

