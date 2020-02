Voici à quoi ressemblera le futur iPhone 9 d’Apple – .

Pour la première fois en quatre ans, nous n’aurons pas à attendre septembre pour qu’Apple lance un nouveau modèle d’iPhone. Comme vous l’avez peut-être entendu, Apple prévoit de lancer un nouvel iPhone de 4,7 pouces en mars qui sera essentiellement un iPhone 8 avec des fonctionnalités internes améliorées. Bien que beaucoup de gens espéraient un véritable successeur de l’iPhone SE de 4 pouces, le prochain appareil – qui serait appelé l’iPhone 9 – devra pour l’instant suffire.

Malgré l’absence d’un iPhone vraiment compact, l’iPhone 9 devrait donner aux acheteurs potentiels d’iPhone de quoi s’exciter. Pour commencer, l’appareil sera remarquablement abordable, certains rapports suggérant qu’il coûtera environ 399 $. Les iPhones étant plutôt chers de nos jours – l’iPhone 11 Pro commence à 999 $, par exemple – il sera rafraîchissant de voir Apple sortir un appareil un peu plus petit à un prix qui ne fera pas sauter la banque.

Alors que Apple devrait introduire l’iPhone 9 dans quelques semaines, Ran Avni a récemment mis au point une vidéo conceptuelle qui nous montre à quoi ressemblera le futur iPhone d’Apple. Et bien que de nombreuses vidéos conceptuelles d’iPhone soient basées sur des conjectures pures, le fait que l’iPhone 9 ressemblera essentiellement à un iPhone 8 suggère que le produit d’expédition ressemblera étrangement à ce que vous voyez ci-dessous.

En ce qui concerne le type de spécifications que l’iPhone 9 apportera à la table, voici un bref aperçu de ce que nous avons appris jusqu’à présent. L’appareil partagera le processeur A13 ultrarapide de l’iPhone 11 et disposera d’un écran de 4,7 pouces avec Touch ID. En tant qu’appareil économique, attendez-vous à voir un écran LCD par opposition à OLED. De même, la prise en charge de la 5G ne sera pas quelque chose que nous verrons sur un iPhone avant la sortie de l’iPhone 12 plus tard cette année.

En ce qui concerne l’appareil photo, la rumeur veut que l’iPhone 9 soit livré avec un appareil photo mono-objectif avancé. Côté stockage, l’appareil sera disponible en capacités de 64 Go et 128 Go. Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles l’appareil serait disponible dans une variété de couleurs, y compris le gris sidéral, l’argent et le rouge.

L’iPhone 9 ne change en rien la donne, mais il devrait aider Apple à profiter d’une petite augmentation des ventes d’iPhone au cours d’un trimestre traditionnellement plus lent.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

