Voici ce que cela signifie pour vous

Dans la foulée du premier matériel commercial Wi-Fi 6 faisant son entrée sur le marché, la Wi-Fi Alliance a annoncé une mise à niveau vers la norme. Surnommée Wi-Fi 6E, la norme de mise à niveau du réseau a été conçue pour utiliser le spectre 6 GHz sans licence. Vous ne savez pas ce que cela signifie? Expliquons-nous.

Les appareils connectés deviennent incroyablement courants. Des écrans intelligents aux serrures de porte connectées et bien plus, chaque appareil intelligent que nous ajoutons à notre maison consomme de la bande passante et encombre le réseau Wi-Fi local. Le Wi-Fi 6E est conçu pour résoudre ce problème.

Alors que nous nous dirigeons vers l’épuisement de la capacité spectrale de la bande 5 GHz, il est question d’ouvrir la bande 6 GHz pour un fonctionnement sans licence. Cette bande a jusqu’à présent été restreinte pour des appareils comme les radars. Le Wi-Fi 6E ouvre 14 canaux supplémentaires de 80 MHz et sept autres canaux de 160 MHz, ce qui ouvrira la bande passante indispensable.

Pour les consommateurs, cela signifie un streaming vidéo haute définition plus cohérent et fiable jusqu’à une résolution de 8K, ainsi qu’un débit suffisant et une latence réduite pour les cas d’utilisation AR / VR. Vous pourrez également ajouter plus d’appareils connectés à votre réseau domestique sans ralentir tout le reste.

L’Alliance Wi-Fi s’attend à ce que les smartphones et les points d’accès domestiques soient les premiers à adopter la technologie. Bien sûr, cela reste à l’examen réglementaire et cela pourrait prendre de quelques mois à un an avant que nous commencions à voir les premiers appareils avec prise en charge Wi-Fi 6E sortir de la chaîne de montage.

Le CES 2020 a vu l’arrivée d’une large gamme de matériel compatible Wi-Fi 6. Êtes-vous impatient de passer aux derniers routeurs domestiques ou attendez-vous que davantage de téléphones et d’ordinateurs portables prennent en charge la norme? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.

