Voici ce que le Pixel 4 voit lorsque vous passez votre main devant lui

Motion Sense est l’une des innovations les plus intéressantes du Pixel 4, qui vous permet d’interagir avec le téléphone en utilisant uniquement des gestes de la main, le tout sans toucher du tout. Le blog de Google sur l’IA cette semaine a documenté les technologies et les processus utilisés par ses ingénieurs pour commercialiser cette fonctionnalité.

Comme l’expliquent Jaime Lien et Nicholas Gillian de l’entreprise, alimenter Motion Sense est un système de détection radar à courte portée que Google appelle Soli. Et bien que le radar lui-même existe sous une forme depuis plus d’un siècle, ce qui rend le Pixel 4 unique, c’est qu’il est le seul exemple d’un tel système intégré dans un appareil grand public.

Le fonctionnement de Soli est le suivant: le module radar émet des ondes radio qui sont ensuite réfléchies par les objets environnants et renvoyées vers le capteur. En utilisant les propriétés des ondes réfléchies, le module peut détecter des choses comme la distance et la taille.

La chose la plus intéressante à propos de Soli, cependant, est le fait que les algorithmes personnalisés de Google permettent au module Soli de percevoir les mouvements autour du téléphone sans générer une image détaillée des objets qui l’entourent. Non seulement c’est bon pour la confidentialité – parce que votre visage, par exemple, n’est pas capturé – mais c’est aussi ce qui a permis à Google de rétrécir le tout pour qu’il tienne dans le haut d’un téléphone.

Voici un aperçu de ce à quoi ressemblait ce processus, alors que la société réduisait de manière itérative le prototype de la taille d’un ordinateur de bureau à sa taille actuelle:

Réduire la taille du système pour qu’il puisse tenir dans un téléphone n’était pas le seul défi auquel l’équipe était confrontée. Ils ont également développé de nouvelles techniques pour faire face à la détérioration du signal des signaux audio à proximité du radar Soli. Ces innovations sont la raison pour laquelle vous pouvez continuer à utiliser Motion Sense même en écoutant de la musique.

Le résultat final est vu ci-dessous, qui donne une représentation visuelle de ce que Soli “voit”:

Notez que les axes ne sont pas réellement un espace à 2 dimensions. Au lieu de cela, ils représentent la distance radiale du capteur, ainsi que la vitesse d’approche vers le téléphone, mais je laisserai ces détails techniques aux experts réels. Vous pouvez lire l’intégralité du billet de blog ici, et si vous êtes académiquement curieux, consultez également cet article de recherche de l’équipe derrière Soli.

Lien et Gillian terminent le message en promettant de continuer à explorer de nouvelles applications pour un système de radar miniature dans un téléphone, et moi, pour ma part, j’ai hâte de savoir ce qu’ils trouveront ensuite!