Voici ce que le Pixel 4 «voit» lorsque vous utilisez des gestes Motion Sense

Vous voulez savoir ce que le système radar Soli du Pixel 4 “voit” lorsque vous passez votre main dessus pour sauter des pistes ou atteindre votre téléphone alors qu’il s’allume automatiquement? Il s’avère que l’image qu’elle forme est étonnamment sans détail, avec «aucune image distincte du corps ou du visage d’une personne» générée. Il s’agit de détecter le mouvement avec des modèles d’apprentissage automatique finement ajustés, et l’image abstraite qu’elle peint est assez floue.

Google a détaillé certains des fonctionnements internes techniques de la technologie radar de Soli dans un article de blog plus tôt dans la journée. Les ingénieurs à l’aise de parler de superposition et de modulation de fréquence y trouveront une bonne lecture, mais la version courte est que Soli ne “voit” pas vraiment du tout dans le sens traditionnel du terme. Il ne s’agit pas seulement d’utiliser un radar pour faire une sorte de photo, même si Google a pu faire les exemples que vous voyez ci-dessous. Cependant, ils nous aident à visualiser comment cela fonctionne un peu mieux.

«L’image» que le radar Soli du Pixel 4 «voit».

Dans toutes les images ci-dessus, la distance est démontrée de plus en plus au fur et à mesure que vous allez de haut en bas, avec la force du signal reçu mappée à la luminosité. L’animation de gauche montre un corps marchant vers le téléphone, le milieu montre un bras qui l’atteint, et la droite montre une personne qui passe dessus – comme le geste Motion Sense pour se déplacer entre les pistes, nous supposons. Comme vous pouvez le voir, sa résolution n’est pas assez fine pour faire ressortir de nombreux détails, bien qu’elle puisse dire deux choses avec une certaine précision: la présence d’objet / corps et le mouvement. Et, il s’avère que cela suffit.

Maintenant, votre Pixel 4 ne voit pas précisément ce type d’images lorsque vous essayez de déterminer si vous passez d’une piste à l’autre, mais il traite un signal du type qui a été utilisé pour générer ces images, le transmettant à un modèle d’apprentissage automatique pour le filtrer et finalement déterminer quand agir. C’est parce que c’est une chose pour votre téléphone de se réveiller lorsque vous l’atteignez ou faites glisser pour sauter des pistes avec intention, mais cela n’aurait pas autant de valeur s’il ne pouvait pas faire la distinction entre ces actions et les innombrables façons dont il pourrait être déclenchée accidentellement, et cela signifie que Google doit utiliser une partie de l’apprentissage automatique qu’il utilise pour tout de nos jours.

Google a formé un modèle avec des millions de gestes enregistrés par des milliers de bénévoles, ce qui lui a permis de mieux comprendre comment différentes personnes effectuaient les types de gestes dont elle avait besoin pour détecter. Pour lutter contre les faux positifs et les déclencheurs accidentels, Google l’a ensuite formé à faire une distinction basée sur des choses observées à partir de centaines d’heures d’enregistrements “radar de fond” de gestes génériques non intentionnels effectués près du téléphone. Le résultat est un modèle qui est devenu étonnamment bon. En fait, Soli peut même filtrer les interférences générées par le téléphone lui-même, comme les mouvements / vibrations produits par les haut-parleurs lors de la lecture de musique.

Lorsque vous détectez un mouvement, les vibrations de l’audio «ressemblent» à ceci.

Sur une demi-décennie, Google a pu réduire le matériel qui alimente Soli des dimensions d’un ordinateur de bureau au front relativement petit du Pixel 4, réduisant la taille et la consommation d’énergie jusqu’à ce qu’il puisse s’adapter et fonctionner dans un téléphone, tout cela pour qu’il peut se réveiller lorsque vous l’atteignez ou sauter des pistes lorsque vous lancez votre main.

Même si vous n’êtes pas un fan du matériel de Google, c’est plutôt cool de découvrir comment cela fonctionne.