Voici ce que les tablettes Android devront battre

Le marché des tablettes Android est une chose sombre à voir de nos jours, en particulier dans le secteur premium où, à part les nobles efforts de Samsung, il n'y a presque rien à se passionner. À moins que les tablettes Chrome OS ne prennent enfin le relais, il semble que l'iPad régnera une fois de plus sur le monde des tablettes en 2020 – et l'iPad Pro 2020 nouvellement divulgué se profile à nouveau comme une rude concurrence.

Merci aux gens d'iGeeksBlog et @OnLeaks, nous avons eu notre premier aperçu des rendus (non officiels) du modèle iPad Pro 2020 qui devrait arriver en versions 11 pouces et 12,9 pouces.

Le plus gros point à retenir est que l'iPad Pro 2020 est essentiellement une version optimisée du modèle actuel de 2018, mais cette fois, il est apparemment équipé du même module de triple caméra tristement célèbre que nous avons vu sur les séries iPhone 11 et iPhone 11 Pro .

Cette rumeur circule depuis quelques mois maintenant, il semble donc de plus en plus probable que l'iPad Pro 2020 aura le meilleur appareil photo que vous pouvez obtenir sur une tablette. Quelqu'un a-t-il vraiment besoin d'un appareil photo ultra grand-angle et téléobjectif sur une tablette? C’est une toute autre question.

Les deux modèles d'iPad Pro 2020 devraient être alimentés par une version améliorée du chipset A13 Bionic d'Apple qui a également fait ses débuts dans les iPhones de 2019.

D'autres caractéristiques suggérées incluent un dos en verre sur le plus grand modèle de 12,9 pouces et des dimensions de 248 x 178,6 x 5,9 mm pour l'iPad Pro de 11 pouces, bien que l'épaisseur de ce dernier atteindrait 7,8 mm lors de la prise en compte de l'appareil photo.

Nous attendons depuis longtemps les nouveaux iPad Pros, car le dernier rafraîchissement est revenu fin 2018. Le nouvel iPad Pro 2020 devrait tomber au premier trimestre 2020.

Que pensez-vous de la concurrence d'Android sur le marché des tablettes pour 2020? Faites le nous savoir dans les commentaires.