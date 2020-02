Voici ce que nous voulons voir

La famille Asus Zenfone avait une réputation assez solide au fil des ans pour fournir des téléphones phares abordables. Le Zenfone 6 de 2019 a toutefois marqué un point culminant pour l’entreprise.

Entre le mécanisme de l’appareil photo basculant, la puissance haut de gamme, la batterie énorme et le prix de 499 $, il est clair que l’Asus Zenfone 6 était l’un des meilleurs achats de 2019. Mais comment l’entreprise pourrait-elle s’appuyer sur ce succès avec un suivi? Ceci est notre liste de souhaits Asus Zenfone 7.

Gardez le mécanisme de la caméra inversée

La configuration de la caméra flip du Zenfone 6 était l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’année dernière, vous permettant d’utiliser les caméras ultra-larges 48MP + 13MP comme tireurs principal et selfie. Le mécanisme était également motorisé, vous permettant de prendre des panoramas sans déplacer l’appareil.

Nous aimerions voir cette fonctionnalité revenir sur l’Asus Zenfone 7, avec l’ajout d’un appareil photo téléobjectif. Le nouvel appareil photo serait évidemment utilisé pour photographier d’autres sujets plutôt que pour des selfies. L’un des principaux défis de ce mécanisme de caméra est la résistance à l’eau, mais nous espérons que l’entreprise sera en mesure de mettre en place une résistance aux éclaboussures.

Charge plus rapide

L’Asus Zenfone 6 offrait une énorme batterie de 5 000 mAh, ce qui en fait l’une des plus grandes batteries que nous ayons vues dans un smartphone cette année. Nos propres tests ont révélé que le téléphone aurait pu faire un peu mieux en termes d’endurance, mais il offrait toujours une bonne autonomie pour un produit phare.

La plus grande déception à cet égard a probablement été sa vitesse de charge, prenant plus de deux heures pour atteindre 100% via sa solution de charge 18 W. Cette décision a été encore plus perplexe après que Asus ait sorti le ROG Phone 2 quelques mois plus tard, emballant une batterie plus grosse (6000 mAh) et une charge plus rapide de 30W. Le deuxième élément de notre liste de souhaits Asus Zenfone 7 est donc une charge de 30 W ou une solution encore plus rapide.

Écran OLED

Un autre compromis fait par l’Asus Zenfone 6 a été la décision d’aller avec un écran LCD au lieu d’un panneau OLED. Cela signifie que vous avez raté une meilleure efficacité énergétique et des noirs plus profonds. Cela n’a pas aidé les choses que nous pensions que l’écran du Zenfone 6 aurait pu être beaucoup plus lumineux.

Espérons que l’Asus Zenfone 7 offre alors un écran OLED, en ligne avec la série Redmi K20, les téléphones OnePlus et d’autres produits phares abordables. Un taux de rafraîchissement plus élevé serait un bonus de bienvenue, offrant une expérience plus fluide sur le papier.

Un écran OLED permettrait également à Asus d’adopter la technologie d’empreinte digitale intégrée, mais cela ne nous dérangerait pas de toute façon d’un scanner d’empreintes digitales arrière.

Respectez un prix abordable

La plus grande carte à puce Zenfone 6 était probablement son prix de 499 $, ce qui la rend comparable à d’autres appareils haut de gamme abordables. Cela signifiait que vous pouviez obtenir deux appareils Zenfone pour le prix d’un produit phare premium traditionnel.

Un prix abordable est l’une des meilleures entrées de notre liste de souhaits Asus Zenfone 7, que ce soit à 499 $ ou environ. Là encore, cela ne me dérangerait pas un prix légèrement plus cher s’ils mettent en œuvre un écran OLED, un taux de rafraîchissement plus élevé et une certaine résistance à l’eau. Cela pourrait même aller dans l’autre sens en théorie, la société offrant un prix légèrement moins cher et seulement des mises à niveau mineures (par exemple, chipset et logiciel).

Gardez la prise casque

L’Asus Zenfone 6 était l’un des rares téléphones haut de gamme à conserver le port 3,5 mm en 2019, rejoignant les goûts de la série Galaxy S10, Redmi K20 Pro et Realme X2 Pro.

Voici le Zenfone 7 qui conserve le port casque, vous permettant d’écouter de la musique via des accessoires hérités ou à l’aide d’un câble auxiliaire. C’est également idéal si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas vous occuper d’un autre appareil à recharger (accessoires Bluetooth).

En parlant de fonctionnalités conservées, nous aimerions certainement voir le bouton de raccourci personnalisable de l’ancien téléphone sur le nouveau téléphone. De cette façon, vos applications et fonctionnalités préférées sont à portée de main.

Meilleure disponibilité

C’est bien beau de sortir un smartphone de qualité, mais à quoi ça sert si l’achat de l’appareil est un défi? Ce fut certainement le cas pour le Zenfone 6. Le téléphone a été annoncé en mai 2019, mais n’est sorti aux États-Unis qu’en août.

Le téléphone 2019 a également fait son chemin vers l’Europe et l’Inde, mais l’expansion vers d’autres marchés (par exemple, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Australie) serait également une initiative bienvenue. Un accord de transporteur (aux États-Unis et sur d’autres marchés) pourrait également aider à rendre l’appareil plus accessible aux personnes.

C’est notre liste de souhaits Asus Zenfone 7, mais qu’aimeriez-vous voir sur l’appareil? Donnez votre liste de souhaits ci-dessous!

