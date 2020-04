Voici ce qui se passe lorsqu’un traceur de contacts contre les coronavirus vous appelle – .

Les cas de coronavirus sont toujours en hausse aux États-Unis, alors même que l’administration Trump fait pression pour que le pays recommence lentement à rouvrir.

Les tests de coronavirus, ainsi que le suivi complémentaire des contacts, seront l’élément clé pour mettre fin aux quarantaines et aux ordonnances de verrouillage aux États-Unis, alors que la lutte contre le virus entre dans une nouvelle phase.

Voici un aperçu du processus de recherche des contacts.

Si les États-Unis ont un espoir de rouvrir progressivement le pays et notre économie, tout, des restaurants locaux et autres entreprises aux grandes industries comme les compagnies aériennes et les hôtels, sans déclencher une nouvelle épidémie insoutenable de cas de coronavirus, voici la chose. Nous devons disposer d’une infrastructure de test et de surveillance beaucoup plus robuste que nous ne le faisons actuellement, point final. Il ne s’agit pas de voir le nombre de cas commencer à diminuer progressivement et de penser que c’est sûr – si nous ne le faisons pas correctement, il y a de fortes chances que nous nous mettions dans une situation encore pire qu’avant.

Pour que cela ne se produise pas, nous devons faire deux choses que vous entendrez sans cesse pendant que nous entrons dans cette nouvelle phase de la crise (la réouverture): les tests, mais aussi la «recherche des contacts». La plupart d’entre nous ont beaucoup entendu et vu cette phrase récemment dans les nouvelles, mais qu’est-ce que cela signifie exactement? En quoi consiste le traçage des contrats et comment fonctionne-t-il?

Le but de la recherche de contacts est exactement ce que son nom implique – pour retracer la chaîne de personnes avec laquelle une personne infectée est entrée en contact, pour suivre ces contacts et voir comment ils se sentent, et pour déterminer s’ils doivent être se sont testés, et peut-être même mis en quarantaine.

Selon certaines estimations, la recherche de contrats à l’échelle nationale pourrait nécessiter au moins quelques milliards de dollars d’investissement et l’embauche de plus de 100 000 personnes. Le travail de ces contact-traceurs pourrait se dérouler soit par SMS ou par une application mobile, soit par téléphone – et au moins une ville, San Francisco, offre un modèle pour ce à quoi les gens du pays peuvent s’attendre une fois que ce genre d’efforts vraiment monter en puissance là où ils sont eux-mêmes.

San Francisco utilise une équipe d’environ 140 personnes, y compris des étudiants en médecine ainsi que des membres du personnel du bureau du procureur de la ville, pour parcourir la liste une par une des personnes qui ont été testées pour le coronavirus. Au début de cette semaine, la ville avait enregistré plus de 1 100 cas de COVID-19 et au moins 20 décès.

Que se passe-t-il ensuite

Le suivi des contacts démarre en commençant par une personne qui a été testée et à qui des détails sur les personnes avec lesquelles elle sont entrées en contact, ce qui a tendance à commencer par un colocataire ou un autre significatif. À partir de là, selon un récapitulatif du processus à San Francisco de NBC News, le traceur de contacts commence à émettre des appels. «On vous appelle parce que vous avez été identifié comme étant un contact étroit avec une personne infectée par un nouveau coronavirus confirmé», c’est ainsi qu’ils pourraient expliquer les choses à la première personne de leur liste d’appels. «Savez-vous qui pourrait être cette personne? Si oui, veuillez indiquer leur nom. »

Si la personne ne sait pas à quoi cela fait référence, on lui dira quelque chose comme “Néanmoins, nous aimerions vous poser quelques questions car nous pensons que vous avez peut-être été exposé au virus.” Le traceur demande des données démographiques comme la race et la date de naissance de la personne, ainsi que si elle a été testée pour le coronavirus et quelle est sa situation de vie. C’est pour déterminer dans quelle mesure il serait possible de se mettre en quarantaine là où ils se trouvent. On demandera également à la personne si elle présente des symptômes.

Une personne que le traceur classe comme à haut risque sera à nouveau contactée par un clinicien dans une semaine à 14 jours. On peut également leur demander s’ils ont suffisamment de nourriture et de produits de première nécessité pour assurer une quarantaine de deux semaines, ou s’ils doivent être mis en contact avec une agence pour les aider.

C’est un travail fastidieux, mais ce type de recherche de contacts minutieux, selon les responsables, est le seul et unique moyen d’éloigner définitivement les États et les villes des ordonnances actuelles de refuge sur place qui ont entraîné des quarantaines pour une grande partie des États-Unis depuis des semaines. .

