Voici, cela pourrait être notre premier aperçu d’un écran Galaxy Note 20 vraiment incroyable – .

Cela ne fait que quelques jours depuis que Samsung a dévoilé sa nouvelle série de téléphones Galaxy S20, lors d’un événement au cours duquel la société a également présenté ses nouveaux téléphones Galaxy Z Flip, mais déjà l’anticipation se construit pour la prochaine grande annonce de produit de Samsung qui semble être à venir cet été. Selon un responsable, le successeur du Galaxy Fold de l’année dernière sera “probablement” lancé vers juillet, à peu près au même moment que le prochain Galaxy Note 20.

Ce sont deux appareils intéressants à regarder, pour des raisons qui incluent la spéculation des observateurs de l’industrie tels que rapportés par le Korea Herald que … eh bien, que le nouveau Fold pourrait éventuellement remplacer la note. Pendant ce temps, une nouvelle fuite révèle que Samsung pourrait au moins planifier quelque chose de plutôt cool pour le Note 20, qui devrait être annoncé dans quelques mois. Un nouveau dépôt de brevet (via PatentlyMobile) révèle que Samsung travaille sur un tout nouvel écran incurvé qui pourrait envelopper les bords du téléphone. Des boutons physiques comme le bouton de volume sont également intégrés à cet écran incurvé proposé.

À partir de la documentation des brevets, nous pouvons voir le plan de Samsung pour les découpes que les boutons peuvent contenir:

Source de l’image: PatentlyMobile

Un écran qui entoure les courbes des phablets Samsung Note serait un bel ajout à un appareil qui dispose déjà d’un vaste écran ainsi que d’un support S Pen qui permet aux utilisateurs de profiter pleinement du grand et magnifique écran. Ajoutez à cela la prédiction de l’Univers de glace plus faible, selon laquelle le Note 20 aura un taux de rafraîchissement stellaire (un «taux de rafraîchissement plus précis de 120 Hz», pour être plus précis), et il fait allusion à la composition d’un écran vraiment génial qui sera en mesure de rivaliser très bien avec l’iPhone 12.

La documentation sur les brevets suggère ensuite qu’une vague de nouveaux capteurs pourrait apparaître dans le téléphone qui y est représenté, y compris un capteur de geste, un capteur de pression atmosphérique, un capteur magnétique, un capteur de préhension, un capteur ultraviolet et un capteur de température / humidité, pour ne nommer que juste un peu. Bien sûr, cela vaut toujours la peine d’ajouter que les brevets ne équivalent pas à garantir que la technologie qu’ils représentent sera définitivement développée et commercialisée. PatentlyMobile, par exemple, souligne également qu’il reste à voir si Samsung choisira d’emprunter la voie ci-dessus ou de suivre la direction énoncée dans un brevet encore plus récent d’il y a quelques semaines qui dépeint un téléphone Galaxy avec «un verre plié sur le côté». avoir des commandes tactiles. ” Quoi qu’il en soit, c’est un autre rappel que nous avons encore d’autres versions majeures de Samsung au coin de la rue qui méritent vraiment d’être excitées.

Source de l’image: Lee Jin-Man / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.