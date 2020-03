Voici chaque événement technologique majeur annulé ou reporté en raison d’un coronavirus

Au 13 mars, le nombre de cas confirmés de coronavirus (COVID-19) avait dépassé le total de 110 000. Plus de 4 200 personnes ont perdu la vie à cause du virus mortel qui fait chaque jour plus de victimes. Au milieu de cette pandémie mondiale de santé, les entreprises technologiques du monde entier imposent des interdictions de voyager ou demandent à leurs employés de travailler à domicile.

Par exemple, Google, Apple, Amazon et de nombreuses autres entreprises technologiques ont interrompu les voyages internationaux soit complètement, soit dans certains pays. La propagation du virus a également incité certaines entreprises technologiques comme Microsoft et Twitter à faire travailler leurs employés à domicile. Les fabricants de smartphones comme Xiaomi, LG, Apple, Samsung et d’autres souffrent également de problèmes de production et de chaîne d’approvisionnement en raison du verrouillage des usines en Chine.

Que ce soit à cause des interdictions de voyager, des lois restreignant les grands rassemblements, ou simplement par prudence, plusieurs conférences et rassemblements majeurs à travers le monde sont mis au rebut. Dans le secteur de la technologie, la vague d’annulations d’événements a commencé avec le Mobile World Congress 2020, qui devait se tenir du 24 au 27 février à Barcelone, en Espagne, mais a été annulé quelques semaines auparavant. Un effet domino a suivi et les événements technologiques, les lancements et les conférences les plus importants de 2020 ont été retardés, reportés ou complètement supprimés un par un.

Voici une liste de tous les événements technologiques majeurs qui ont été annulés ou reportés en raison du coronavirus:

Événements technologiques annulés, reportés ou en ligne en raison d’un coronavirus

Mobile World Congress (MWC), 24-27 février: AnnuléSXSW, 12-22 mars: AnnuléConférence des développeurs de jeux (GDC), du 16 au 20 mars: Reporté à l’été 2020Conférence technologique Nvidia GPU, 22-26 mars: Événement en personne annulé. Événement en ligne uniquementSommet Adobe, 29 mars-2 avril: Annulé en personne. Événement en ligne uniquementConférence de presse mondiale de l’IFA (GPC), du 2 au 4 avril: AnnuléGoogle Cloud Next, 6-8 avril: Événement en personne annulé. Événement en ligne uniquementSommet Red Hat, 28-29 avril: Événement en personne annulé. Événement en ligne uniquementDell World, du 4 au 7 mai: Événement en personne annulé. Événement en ligne uniquementFacebook F8, 6-8 mai: AnnuléGoogle I / O, 12-14 mai: AnnuléMicrosoft Build, 19-21 mai: Événement en personne annulé. Événement en ligne uniquementComputex 2020: 2-6 juin: Toujours surE3, 19-21 juin: AnnuléApple WWDC, début juin 2020: Événement en personne annulé. Événement en ligne uniquementHPE Discover, 23-25 ​​juin: Toujours sur

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en saurons plus sur l’annulation ou le report de toute autre conférence technique à venir. Vous avez une astuce sur la suppression d’un grand événement technologique? Écrivez-nous dans la section des commentaires ci-dessous.