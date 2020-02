Voici combien coûtent les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra en Inde

Samsung a dévoilé la série Galaxy S20 plus tôt cette semaine, et le fabricant lance maintenant des précommandes en Inde. Les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra sont désormais disponibles en précommande dans le pays, et la disponibilité au détail devrait démarrer à partir du 6 mars.

Samsung est agressif sur le marché indien pour la deuxième année consécutive, et le prix de la série Galaxy S20 reflète cela. Le Galaxy S20 est disponible pour 66999 $ (935 $), le Galaxy S20 + commence à 73999 $ (1035 $) et le S20 Ultra est disponible pour 92999 $ (1300 $). C’est inférieur au prix de chaque téléphone aux États-Unis, et il y a une bonne raison à cela. La série Galaxy S20 en Inde est uniquement 4G, avec Samsung laissant de côté le modem 5G.

Il n’y aura pas de réseaux 5G utilisables en Inde pendant au moins quelques années, alors Samsung propose la série S20 dans une configuration 4G. Ce faisant, il est en mesure d’offrir les téléphones à un coût inférieur à celui des autres marchés. Comme toujours, les unités S20 vendues en Inde sont alimentées par le propre chipset Exynos 990 de Samsung.

Samsung lance également des offres de lancement attrayantes pour les clients qui achètent la série Galaxy S20 en Inde. Ceux qui achètent le S20 + et le S20 Ultra pourront mettre la main sur le Galaxy Buds + pour 1 999 ₹, et les acheteurs du S20 pourront le faire en dépensant 2 999 ₹. Samsung déploie également son plan Care + qui couvrira les dommages liquides et physiques, et les acheteurs de S20 pourront accéder à ces avantages pendant un an sans payer de supplément.

Samsung fait face à une pression accrue en Inde et avec la série Galaxy S20, il cherche à réaffirmer sa position dans la catégorie premium. Il y a beaucoup à aimer sur le plan matériel, notamment un écran à 120 Hz, le dernier matériel interne, de toutes nouvelles caméras et une meilleure autonomie de la batterie. Avec les trois téléphones équipés de batteries énormes et disponibles dans une configuration 4G uniquement en Inde, préparez-vous à voir des chiffres de batterie stellaires.