Voici comment Apple TV est devenue silencieusement une solution d'affichage dynamique robuste

L'affichage numérique est partout maintenant. De la pizzeria à bas prix aux cinémas en passant par les grandes arènes sportives, c'est partout. Vous voyez rarement une signalisation qui doit être modifiée manuellement en raison du coût des mises à jour continues. Pour les petites entreprises, la signalisation numérique a souvent été hors de portée en raison du coût initial élevé et de la complexité du déploiement (infrastructure de serveur, logiciel compliqué, maintenance coûteuse, etc.). Grâce à l'Apple TV, ses API de gestion et certains logiciels basés sur le cloud, même les plus petits magasins de détail peuvent désormais disposer d'une solution d'affichage numérique.

J'essaie d'utiliser l'Apple TV pour l'affichage dynamique depuis la version 2 (le premier «modèle de rondelle»). J'ai déployé une astuce en utilisant l'économiseur d'écran Flickr. Je téléchargerais des diapositives dans une liste de lecture Flickr, puis je ferais tirer l'Apple TV de cette liste de lecture pour son économiseur d'écran. Cela a bien fonctionné car même si l'Apple TV perdait de sa puissance, une fois redémarré, il reviendrait finalement à l'économiseur d'écran. C'était une option à petit budget, et cela a plutôt bien fonctionné. Nous voulions une solution qui ne nécessitait pas de faire passer un câble autre que l'alimentation du téléviseur et du décodeur. Tout ce qui concerne les données fonctionnait sur le Wi-Fi.

Depuis lors, nous avons eu beaucoup de progrès avec Apple TV et l'affichage numérique, et l'un d'eux n'a rien à voir avec le logiciel d'affichage numérique actuel. La première avancée concerne les API de gestion des bâtiments Apple dans l'Apple TV.

Les API MDM sur Apple TV permettent à un service informatique de surveiller et de configurer un Apple TV à partir d'une solution comme Jamf. En connectant votre Apple TV à un MDM, vous pouvez faire des choses comme verrouiller l'appareil à une seule application, contrôler les paramètres d'AirPlay et configurer un déploiement sans contact. Ces paramètres sont essentiels pour les déploiements de signalisation numérique.

Contrôle d'application unique pour l'affichage numérique Apple TV

Cette fonctionnalité est cruciale car elle vous permet de verrouiller une Apple TV sur une seule application (telle qu'une application d'affichage numérique) afin qu'elle ne puisse pas être utilisée pour le streaming Netflix ou Disney +. Ce contrôle résout le problème de ce qui se passe si Apple TV perd l'alimentation ou installe une mise à jour logicielle et redémarre. Dès que l'Apple TV se rallumera, il lancera automatiquement l'application que vous avez choisie.

Contrôler les paramètres d'AirPlay

Le contrôle des paramètres AirPlay est une autre bonne raison d'utiliser un MDM pour votre Apple TV. Vous ne serez pas obligé de configurer manuellement chaque appareil pour activer les commandes AirPlay appropriées. Pour les cas d'utilisation en classe, vous souhaiterez peut-être que AirPlay soit activé, mais pour les parties communes comme un hall, vous voudrez probablement qu'il soit complètement désactivé.

Déploiement sans contact

Pour les organisations distribuées et celles disposant de plusieurs Apple TV, c'est probablement la principale raison pour inscrire vos Apple TV dans un système de gestion. Après avoir inscrit vos Apple TV dans Apple School Manager ou Apple Business Manager, vous n'aurez plus besoin de créer manuellement une image ou de configurer les appareils. Une Apple TV passera du déballage au téléchargement de ses profils de configuration, au lancement de son logiciel d'affichage dynamique en un rien de temps.

Applications d'affichage dynamique sur Apple TV

Kitcast

Il existe deux applications importantes pour l'Apple TV qui offrent des solutions d'affichage numérique. Le premier est Kitcast. J'utilise Kitcast depuis quelques années à ce stade. Dans l'ensemble, c'est une solution fiable. Il est basé sur le cloud, il n'y a donc aucune exigence d'équipement sur site pour le déployer. L'application Web est facile à utiliser. Vous pouvez télécharger des diapositives que vous avez créées manuellement dans un programme comme Photoshop ou Pixelmator. Vous pouvez également utiliser un éditeur intégré directement à l'intérieur de Kitcast. Kitcast vous permet de tirer des photos, des vidéos, un tableau de menu, des mises à jour sociales et plus encore.

Une autre grande fonctionnalité de Kitcast est la façon dont vous pouvez avoir différentes «listes de lecture» pour différents groupes d'Apple TV qui peuvent être configurées pour changer selon un calendrier. Bien entendu, Kitcast prend également en charge les API MDM d'Apple TV. Vous pouvez facilement distribuer l'application Kitcast tvOS et configurer automatiquement l'Apple TV pour votre compte.

Il existe également une option pour configurer Kitcast à l'aide d'Apple Configurator, mais c'est un processus assez long. Si vous voulez un moyen encore plus économique de déployer Kitcast, ils proposent également une application Amazon Fire Stick qui fonctionne bien, mais vous perdrez une partie de la simplicité de déploiement qu'apporte l'Apple TV.

Carrousel

Carousel est un joueur du jeu d'affichage numérique depuis des années, mais le nouveau produit cloud est ce que je suis vraiment intéressé à regarder au lieu de leur précédente solution basée sur serveur. Ils ont une intégration profonde avec Jamf Pro, il s'agit donc d'un déploiement simple, même pour les déploiements les plus importants. Carousel offre une multitude d'options de contenu qui seront attrayantes pour les organisations qui cherchent à déployer la signalisation numérique.

Carousel propose un ensemble de fonctionnalités Core et Pro, et vous pouvez parcourir les différences pour déterminer celui qui convient le mieux à votre organisation.

Récapitulation de l'affichage numérique Apple TV

Apple a transformé l'Apple TV en une plate-forme vraiment attrayante pour l'affichage dynamique. Leurs API MDM permettent un déploiement facile à grande échelle pour tous les types d'organisations (en particulier celles distribuées). Le matériel Apple TV est fiable et dispose d'une connexion Wi-Fi à toute épreuve, il est donc peu coûteux de déployer tant que vous êtes alimenté. La seule chose que je changerais est le prix.

À 149 $, l'Apple TV est assez chère. Vous pouvez acheter un Fire TV 32 ″ qui a accès à l'App Store d'Amazon et utiliser l'application Kitcast directement sur le téléviseur. Cela coûte aussi Moins que la box Apple TV elle-même. Vous perdriez sans aucun doute la facilité de gestion des appareils, mais si vous n'avez que quelques téléviseurs, cela devient une option attrayante. Si Apple veut que sa plate-forme devienne une norme pour l'affichage dynamique à l'avenir, une option matérielle TV à moindre coût va devenir essentiel.

