Voici comment bloquer Apple News + Magazines

Je me suis abonné à Apple News + pendant quelques mois, mais je me suis désabonné une fois que j’ai réalisé que je n’avais presque jamais lu aucun des magazines. Cependant, malgré la désinscription, j’étais ennuyé de réaliser que l’application News était toujours pleine de contenu News +.

Je comprends, Apple pousse tout le monde à ses services, mais à mon avis, le contenu News + devrait rester dans l’onglet News +. Mais ce n’était pas le cas; en faisant défiler l’onglet régulier Aujourd’hui, j’ai vu que les magazines News + étaient toujours suggérés assez fréquemment, peu importe combien je tapais sur «Suggérer moins». Mais j’ai trouvé une solution.

Block News + Magazines

Ouvert Réglages.

Appuyez sur Nouvelles.

Activez la bascule à côté de Restreindre les histoires d’aujourd’hui.

Cela signifie que vous ne verrez que le contenu des sites Web et des sujets auxquels vous êtes abonné. En fait, je viens de découvrir cela il y a quelques minutes, et jusqu’à présent, le contenu News + a disparu. Espérons que cela reste ainsi. Bien sûr, vous pouvez appuyer longuement sur un magazine News + et appuyer sur Bloquer la chaîne, mais cela se débarrasse d’eux d’un seul coup.

