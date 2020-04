Voici comment connecter des AirPod à un Mac pour la première fois

Lorsque vous ouvrez le couvercle d’un boîtier AirPods, il commence à rechercher les appareils à coupler. Sur les iPhones et iPads, une alerte apparaît vous demandant si vous souhaitez connecter les AirPods. Mais cette alerte n’apparaît pas sur les Mac. Voici comment connecter les AirPod à un Mac pour la première fois.

Connectez des AirPod à un Mac

Si vous possédez la deuxième génération d’AirPod, votre Mac doit exécuter macOS Mojave 10.14.4 ou une version ultérieure. Si vous avez AirPods Pro, votre Mac doit exécuter macOS Catalina 10.15.1 ou une version ultérieure.

Il existe plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons connecter des AirPod à un Mac.

Ouvert Préférences de système.

Cliquez sur Bluetooth et assurez-vous qu’il est activé.

Assurez-vous que le couvercle du boîtier des AirPods est ouvert, et que les deux AirPod sont à l’intérieur.

Appuyez et percez le bouton au dos du boîtier jusqu’à ce que le voyant clignote en blanc.

Sur votre Mac, recherchez les AirPod à apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Une fois que vous l’avez vu, cliquez sur les AirPods, puis Relier.

La deuxième façon consiste à cliquer sur l’icône Bluetooth dans la barre de menus Mac. Vous devriez le trouver à droite. Vos AirPods apparaîtront également dans cette liste, et vous pouvez cliquer dessus pour vous connecter.

