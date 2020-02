Voici comment désactiver les aperçus de lecture automatique de Netflix

Une fonctionnalité que Netflix a ajoutée dans le passé a agacé bon nombre de ses utilisateurs: les aperçus pour le contenu lu automatiquement lors de la navigation dans le flux. Mais finalement, Netflix a annoncé un moyen de désactiver les aperçus de lecture automatique et le prochain épisode de lecture automatique.

Désactiver les aperçus de lecture automatique

Connectez-vous à Netflix dans un navigateur.

dans le En haut à droite coin, cliquez sur votre image de profil, puis Gérer les profils.

Sélectionnez le profil que vous souhaitez mettre à jour.

Décochez la case à côté de Lecture automatique des aperçus lors de la navigation sur tous les appareils.

Désactiver la lecture automatique du prochain épisode

Connectez-vous à Netflix dans un navigateur.

dans le En haut à droite coin, cliquez sur votre image de profil, puis Gérer les profils.

Sélectionnez le profil que vous souhaitez mettre à jour.

Décochez la case à côté de Lecture automatique de l'épisode suivant d'une série sur tous les appareils.

Bien que vous deviez le faire à partir d’un navigateur et non de l’application Netflix, cela affectera tous les appareils.

