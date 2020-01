Voici comment fonctionne la fonction d’enregistrement des appels de l’application Google Phone

Google n’a pas facilité l’obtention de la fonctionnalité d’enregistrement d’appels sur les téléphones Android ces dernières années, mais de plus en plus de preuves indiquent que la fonctionnalité est arrivée dans l’application Google Phone.

Maintenant, XDA-Developers a activé l’enregistrement des appels dans la version 44 de l’application Google Phone sur le Pixel 4, ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre.

Le point de vente note que vous verrez un bouton «enregistrer» dans l’interface pendant un appel entrant ou sortant. Vous pouvez ensuite le toucher pour démarrer l’enregistrement et le toucher à nouveau pour terminer l’enregistrement à tout moment. De plus, XDA ajoute que vous pouvez écouter les appels enregistrés via le journal des appels et qu’ils peuvent être partagés sous forme de fichier WAV via une icône de partage intégrée. Consultez les images du site Web ci-dessous pour un aperçu de la fonctionnalité.

Il semble que Google travaille également sur la magie de l’apprentissage automatique pour l’enregistrement des appels, car il existe une option pour afficher une transcription du journal des appels. Mais cette fonctionnalité ne fonctionnait pas encore, selon la sortie.

Apparemment, Google ne prend aucune chance en matière de responsabilité, avertissant les utilisateurs de se conformer à diverses lois concernant l’enregistrement des appels lorsque vous activez la fonction pour la première fois. Les autres parties à l’appel entendront également un message préenregistré leur indiquant quand un appel a été enregistré ou lorsqu’il s’est arrêté.

Il n’y a pas encore de mot sur les appareils pris en charge spécifiques, mais il est possible que l’enregistrement des appels frappe d’abord les appareils Pixel. Le point de vente ajoute également que des références à cette fonctionnalité sont apparues peu de temps après que Xiaomi a annoncé qu’il pré-installerait l’application Google Phone.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que la plupart des utilisateurs d’Android pourront éventuellement mettre la main sur la fonctionnalité d’enregistrement des appels. Ou à tout le moins, nous espérons que Google commencera également à approuver davantage d’applications tierces d’enregistrement d’appels.