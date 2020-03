Voici comment fonctionne un trackpad avec un iPad Pro dans iOS 13.4

Hier, Apple a dévoilé un nouvel iPad Pro 2020 avec un nouvel accessoire Magic Keyboard qui ajoute un trackpad à l’iPad pour la première fois. Apple ne s’est pas arrêté là, cependant, et a intégré la prise en charge des souris et des pavés tactiles dans tous les iPads modernes via la mise à jour iOS 13.4.

Le nouveau 2020 ‌iPad Pro‌ ne sortira que la semaine prochaine et le Magic Keyboard ne sera pas lancé avant mai, mais avec la version bêta d’iOS 13.4 et un ‌iPad actuel, il est possible de tester le fonctionnement de la fonctionnalité du trackpad.

Dans notre dernière vidéo, nous avons associé un ‌iPad Pro‌ exécutant l’iPadOS 13.4 avec l’un des accessoires Magic Trackpad 2 d’Apple, qui est l’une des options de trackpad prises en charge.

Un trackpad ou une souris Bluetooth peuvent être jumelés via la section Bluetooth de l’application Paramètres du ‌iPad‌, et il y a quelques paramètres à régler, tels que le réglage de la vitesse du curseur et l’activation du toucher pour cliquer.

Lorsque vous utilisez le trackpad, le curseur s’affiche sous forme de cercle à l’écran, n’apparaissant que lorsque vous avez un doigt sur le trackpad. C’est similaire à l’utilisation d’un trackpad sur un MacBook, bien qu’il y ait quelques gestes à apprendre et des nuances auxquelles s’habituer lors de l’utilisation du trackpad comme Apple conçu à partir de zéro pour l’expérience tactile du iPad.

Le cercle ici est le curseur

La navigation dans «iPad» avec le curseur est similaire à l’utilisation d’un curseur sur un Mac. Le petit bouton rond (qu’Apple a fait rond parce qu’il ressemble à un bout de doigt) se déplace lorsque vous passez sur un élément d’interface utilisateur avec lequel vous pouvez interagir. Par exemple, en survolant l’icône d’une application, vous saurez que vous pouvez la toucher.

Il existe plusieurs gestes qui activent différentes fonctions ‌iPadOS‌. En faisant défiler jusqu’au coin supérieur droit du ‌iPad‌ et en appuyant sur, vous accédez au Control Center, où vous pouvez interagir avec tous les éléments via des clics et de longues pressions sans jamais retirer le doigt du trackpad.

Faire défiler jusqu’à la date et l’heure dans le coin supérieur gauche fait apparaître le Centre de notifications, et un balayage vers le bas avec trois doigts accède à l’écran d’accueil de n’importe où. Un balayage vers le bas avec deux doigts fait apparaître la recherche Spotlight et un balayage avec trois doigts ouvre l’interface multitâche. Glisser vers la gauche ou la droite avec trois doigts permute entre les applications.

Vous pouvez également accéder à l’interface multitâche Slide Over avec le trackpad en déplaçant le curseur sur le côté droit de l’écran ou en faisant glisser une application depuis le Dock. Faire défiler une page Web dans Safari fonctionne comme sur un Mac, et vous pouvez utiliser deux doigts pour faire défiler vers le haut ou vers le bas. La sélection du texte à copier ou à glisser-déposer peut être effectuée par une pression longue et rapide. L’écriture et l’édition de texte bénéficient du trackpad, car il est facile de faire défiler le texte à modifier.

Défilement dans Safari avec le trackpad

Deux gestes tactiles dans une application d’édition de texte font apparaître les options Couper, Copier et Coller, et il existe un geste de clic droit pour afficher les barres de menus dans la plupart des applications. Apple indique que de nombreuses applications prendront en charge les interactions entre souris et trackpad dès la sortie d’iOS 13.4, mais il existe un SDK disponible pour les développeurs pour une prise en charge plus approfondie. Les propres applications d’Apple fonctionneront avec les gestes du pavé tactile, et Apple intègre également la compatibilité dans Pages, Numbers et Keynote.

Édition de texte dans l’application Notes. Un geste fait apparaître couper / copier / coller.

Le lancement de ‌iPadOS is 13.4 est prévu pour le mardi 24 mars et apportera la prise en charge de la souris et du trackpad à tous les modèles ‌iPad Pro‌, au ‌iPad‌ Air 2 et aux versions ultérieures, à la cinquième génération des ‌iPad‌ et versions ultérieures, et au ‌iPad‌ mini 4 et aux versions ultérieures.

Les souris Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad et Magic Trackpad 2 sont toutes prises en charge, tout comme les souris tierces connectées via Bluetooth ou USB.

