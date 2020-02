Voici comment fusionner des PDF sur iOS à l’aide de fichiers

Sur macOS, vous pouvez fusionner des fichiers PDF à l’aide de l’outil de prévisualisation intégré. Vous pouvez également fusionner des fichiers PDF sur iOS à l’aide de l’application Fichiers intégrée.

Fusionner des PDF sur iOS

Ouvert Des dossiers.

Accédez au dossier avec les PDF vous voulez fusionner.

dans le coin supérieur droit, robinet Sélectionner. Appuyez sur chaque PDF dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils apparaissent en tant que PDF fusionné.

Sur iPadOS, appuyez sur Plus dans le le coin inférieur droit. Sur iOS, appuyez sur le icône de trois points.

Appuyez ensuite sur Créer un PDF dans le menu qui apparaît.

Un nouveau PDF sera créé qui combine les PDF individuels que vous avez sélectionnés.

