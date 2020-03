Voici comment Google contribue à l’information et à l’éducation sur les coronavirus

Les applications et services de Google sont parmi les plus utilisés au monde, il n’est donc pas étonnant que les gens se tournent vers l’entreprise lorsqu’ils souhaitent en savoir plus sur la pandémie de coronavirus. Afin de supprimer les informations erronées et d’aider ses utilisateurs à trouver des sources fiables, Google a pris de nombreuses mesures, notamment un site Web COVID-19 créé en coopération avec l’OMS et le CDC et de nombreux résultats de recherche éditorialisés dans tous les produits. Bien qu’il soit assez facile de repérer toutes ces informations vous-même lorsque vous utilisez des applications Google, nous aimerions toujours vous donner un aperçu général de certaines des mesures.

Site de coronavirus de Google

Google a créé un site Web dédié où il recueille toutes les informations sur COVID-19 de manière ordonnée et ordonnée. Il est accessible sur google.com/covid19. Vous trouverez un aperçu de la propagation, des symptômes, des mesures de prévention et des traitements possibles. Des conseils de sécurité sont fournis via des vidéos YouTube provenant de sources fiables telles que l’OMS, le CDC et Vox Media. D’autres vidéos incluent des didacticiels sur la façon de travailler à domicile, faire face à l’anxiété et au stress, des séances d’entraînement à domicile, etc. Le site vous donne également un aperçu des données, telles que les tendances de recherche et une carte qui vous montre à quel point les régions du monde sont affectées.

Le haut du site présente des liens importants vers des organisations de santé telles que l’OMS et le CDC si vous avez besoin de plus de détails – ces deux ont également été impliqués dans la construction de la page elle-même. Une liste déroulante vous permet de choisir votre état afin d’avoir accès aux mesures et conseils de vos autorités locales.

Les informations des autorités d’autres pays ne sont pas encore disponibles sur le site, mais Google indique qu’elles “seront disponibles dans plus de langues et de pays dans les prochains jours” et “nous mettrons à jour le site Web à mesure que davantage de ressources seront disponibles”, alors essayez pour vérifier un peu si le contenu localisé est manquant.

Recherche Google

Vous trouverez une interface similaire dans la recherche Google lorsque vous saisissez des requêtes comme “coronavirus” et “COVID-19”. Contrairement au site COVID-19, cette expérience est déjà adaptée à votre emplacement et à votre historique de recherche. En tant qu’allemand basé à Berlin, je reçois des informations du ministère local de la santé et les statistiques dans la barre latérale droite mettent en évidence mon pays. Sur la gauche (ou en haut, lorsque vous êtes sur mobile), vous trouverez une barre latérale qui vous permet d’accéder aux mêmes cartes avec des extraits d’informations de l’OMS qui sont également disponibles sur le site Web de COVID-19: symptômes, prévention, traitements et statistiques.

Plans

Alors que Maps a du mal à rattraper les nouvelles heures d’ouverture ou les fermetures temporaires, le service fait sa part en essayant d’assurer la sécurité du public. D’une part, il y a maintenant un lien proéminent vers la requête Google “coronavirus” au-dessus de la section Explorer à proximité. D’autre part, un utilisateur de Twitter a également repéré une alerte COVID-19 supplémentaire qui s’affiche lorsque vous recherchez des centres de don de sang de la Croix-Rouge, vous demandant de rester à la maison si vous vous sentez malade (ce que vous devez faire dans tous les cas lorsque vous souhaitez faire un don). du sang).

Nouvel avertissement pour moi dans Google Maps pic.twitter.com/psLOhhpal6

– Russell Holly (@russellholly) 20 mars 2020

Découvrir

Google a placé une bannière permanente “Coronavirus (COVID-19)” en haut de l’écran Découvrir qui relie à la recherche de coronavirus mentionnée ci-dessus. Cela pourrait être particulièrement utile si votre flux Discover est rempli de nouvelles sensationnalistes tournant autour du virus, qui pourraient vous aider à discerner les déclarations officielles de rumeurs. Si vous voyez des titres et des articles dans Discover que vous jugez sensationnalistes ou trompeurs, vous pouvez désormais les signaler via le menu à trois points dans le coin inférieur droit de leur carte.

Voyage

La gauche: Page d’accueil de Google Travel. Milieu: Avis de vol intérieur. Droite: Restriction de voyage en vol international.

Voyager n’est pas vraiment possible de nos jours, mais si vous devez absolument prendre l’un des quelques vols restants, Google vous avertira si des conseils aux voyageurs sont en place et vous donnera des informations sur la façon de rester en sécurité pendant votre voyage. Vous souhaitez probablement également connaître toutes les politiques de voyage flexibles en vigueur à l’heure actuelle, et Google vous aide également ici. Il a rassemblé une liste de toutes les politiques actuellement proposées par les compagnies aériennes.

Youtube

Lorsque vous regardez des vidéos YouTube sur le nouveau coronavirus, une bannière apparaît sous le lecteur qui renvoie au site Web de l’OMS. Vous y trouverez de plus amples informations sur la maladie, les mesures que vous pouvez prendre et les dernières mises à jour. De plus, la plate-forme permet aux chaînes YouTube de lancer des collectes de fonds que vous pouvez facilement soutenir via un bouton de donation qui se connecte à votre compte Google Pay. Sur la page d’accueil YouTube et dans l’onglet abonnements, des bannières en vedette pointent vers l’OMS et une sélection de nouvelles vidéo vous informe sur le virus.

Play Store

Le Play Store propose une section localisée dédiée aux applications contenant des informations sur l’épidémie. La version américaine vous donne accès aux applications du CDC, de la Croix-Rouge américaine, de Doctor on Demand, de News360, de Medical ID et de Twitter (qui vous montre également les résultats sélectionnés lorsque vous recherchez “COVID-19” ou “coronavirus”) . Une recherche dans le Play Store pour “coronavirus” était auparavant interdite, mais maintenant, elle vous montre des applications adaptées à la région. Dans certains pays, il est à noter que Google travaille toujours à élargir la sélection des applications. C’est parce que, au début, certains mauvais acteurs ont essayé de profiter de la crise avec des logiciels malveillants et des applications inutiles et souvent payantes.

Ce n’est qu’une collection de quelques faits saillants. Il existe un nombre incalculable de mesures supplémentaires de Google pour lutter contre le virus, y compris un engagement de 800 millions de dollars pour soutenir les entreprises, l’OMS et les ONG touchées ou travaillant contre le virus. La société travaille également dur pour aider les enseignants et les étudiants à rester connectés, elle a réduit l’utilisation de la bande passante YouTube pour réduire la pression du service de streaming sur l’infrastructure réseau, Assistant vous donne quelques conseils sur la façon de se laver les mains, et bien plus encore – vous pouvez tout lire sur sur le blog de Google.

Certains de ces efforts peuvent sembler un peu désordonnés ou en double les uns des autres, mais la vitesse à laquelle Google a réussi à agir en cette période de crise est toujours impressionnante. Nous devons garder à l’esprit que la plupart de son équipe travaille actuellement à domicile et, comme de nombreuses autres entreprises, Google rencontre probablement de nombreux problèmes en cours de route. Il est également intéressant de noter que Google organise fortement le contenu.En général, la société essaie de s’appuyer sur des algorithmes et de l’apprentissage automatique pour vous fournir les faits et les données les plus pertinents, mais la technologie ne semble pas encore pouvoir gérer cette crise sans précédent.