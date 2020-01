Voici comment Huawei poursuit son plan pour prospérer sans Google – .

L’une des histoires les plus importantes et les plus anciennes de la technologie de l’année dernière fait encore des vagues en 2020 – au lendemain de l’interdiction soudaine aux États-Unis de Huawei, le fabricant chinois de smartphones qui a par la suite été empêché de faire des affaires avec Google et tente de trouver un moyen de faire ce qu’aucune marque de smartphone n’a encore pu faire. C’est-à-dire offrir aux consommateurs une alternative viable dans un monde Android-iOS.

Les téléphones Huawei plus anciens peuvent toujours exécuter Android et avoir accès au marché des applications de Google, mais les nouveaux combinés de la société – comme le Mate 30, sorti en septembre, qui était le premier appareil sans Google de Huawei, ainsi que le P40 à venir en mars – sont une autre histoire. En empêchant Huawei d’obtenir une version sous licence d’Android pouvant être utilisée dans les nouveaux téléphones, ce fait impose instantanément aux combinés un fardeau élevé à surmonter en dehors de la Chine. Les téléphones de la société ont des fans dans certains pays occidentaux, mais cela est en partie dû à l’accessibilité des services Google comme Gmail et Google Maps. Pas étonnant que, dans le message du Nouvel An du président tournant de Huawei, Eric Xu, il ait identifié la «survie» comme la priorité absolue de l’entreprise en 2020.

La société a récemment annoncé une étape surprenante – 6,9 millions de smartphones 5G expédiés dans le monde d’ici la fin de 2019. Dans l’ensemble, le message de Xu continue de dire que la société a expédié plus de 240 millions d’unités en 2019. Nous disons «surprenant», car tout est dans malgré l’interdiction américaine.

«En 2020, nous continuerons de rester sur la liste des entités américaines», a déclaré Xu. «Nous ne connaîtrons pas une croissance aussi rapide qu’au premier semestre 2019, une croissance qui s’est poursuivie tout au long de l’année en raison de la dynamique du marché. Ça va être une année difficile pour nous… Rappelez-vous toujours: nous sommes la tige de bambou qui se tient haute et fière contre le vent de toutes les directions, que ce soit au nord ou au sud, à l’est ou à l’ouest. “

Cela nous amène à cette semaine, et en particulier à l’événement développeur Huawei organisé à Londres mercredi. Au cours de l’événement, la société a dévoilé un investissement équivalent à 26 millions de dollars qui, selon elle, encouragera les développeurs d’applications britanniques et irlandais à créer des applications pour les téléphones de l’entreprise. En annonçant cet investissement, la société a également fait quelques tentatives à peine voilées à des sociétés américaines comme Apple lorsqu’elle a promis de ne retirer que 15% des revenus de ses développeurs d’applications, contrairement aux 30% facturés par Apple et Google.

Il est essentiel que Huawei essaie de créer une dynamique dans ce sens, car il n’a pas fait beaucoup de progrès jusqu’à présent pour prospérer sans Google. Son OS de remplacement Android supposé en développement appelé Harmony est toujours en préparation, et n’a pas vraiment été présenté lors de l’événement de Londres (une prédiction dit qu’il pourrait enfin être prêt d’ici le milieu de cette année). En attendant, il y a une poignée d’applications populaires dans la boutique d’applications de Huawei comme Snapchat, Fortnite et TikTok, mais pas trop d’autres au-delà.

Si Huawei peut faire ce travail et vraiment y aller, il aura réussi à réaliser quelque chose qui n’a pas vraiment été fait auparavant. La mise en garde, bien sûr, est que c’est un très, très gros si – Huawei organise des événements comme celui de cette semaine, et encourage les développeurs d’applications à se joindre à la société, car il est obligé de le faire. S’il ne va pas se rendre et sortir complètement du jeu sur smartphone, et si Google ne travaille plus avec lui, la société n’a pas d’autre choix que de remplacer ce qu’il a perdu, petit à petit, en le recréant lui-même.

Source de l’image: ALI HAIDER / EPA-EFE / Shutterstock

