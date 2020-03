Voici comment jailbreaker un iPhone à l’aide de votre appareil Android

Le dernier outil de jailbreak pour iPhone, Checkra1n, permet aux utilisateurs de jailbreaker un appareil iOS à l’aide d’Android.

Tel que rapporté par Cult of Mac:

Checkra1n, le plus récent outil de jailbreak pour iPhone, a de gros avantages de ses prédécesseurs. C’est le premier qui peut réussir à cracker iOS 13. Il fonctionne sur toutes les mises à jour du système. Et c’est le premier qui vous permet de jailbreaker votre iPhone à l’aide d’un appareil Android.

Toujours en version bêta pour l’instant, mais très utile, Checkra1n prend en charge une multitude de modèles d’iPhone et d’iPad, et peut jailbreaker iOS 12.3 et plus. Il est basé sur l’exploit de démarrage Checkm8 qui a été utilisé dans les outils de craquage précédents, et il apporte de belles améliorations.

L’inconvénient de Checkra1n est qu’il s’agit d’un jailbreak captif. Cela signifie que chaque fois que vous redémarrez votre appareil iOS, vous devez exécuter Checkra1n pour le jailbreaker à nouveau. Maintenant que l’outil fonctionne sur Android, il est plus facile que jamais de le faire en déplacement.

Maintenant, il est évidemment important de se rappeler que le jailbreaking comporte tous les risques habituels, donc si vous songez à essayer cela, vous devriez assurez-vous vraiment de savoir ce que vous faites.

Comme le note le rapport, pour jailbreaker un iPhone à l’aide de Checkra1n, il vous suffit de télécharger l’outil, de mettre votre iPhone / iPad en mode DFU et de laisser Checkra1n faire le reste. Il est disponible sur macOS (la prise en charge de Windows est en cours), et plus important encore, Linux, ce qui signifie qu’il peut maintenant être modifié pour fonctionner sur Android:

L’utilisation de Checkra1n sur un appareil Android est un processus assez long mais pas extrêmement compliqué. Des instructions complètes sur la façon de le faire, et des détails sur la configuration dont vous aurez besoin, peuvent être trouvés sur Reddit. Cela en vaut-il la peine? C’est si vous avez besoin de jailbreaker n’importe où.

Comme le note le rapport, l’utilisation d’un appareil Android signifie que vous pouvez jailbreak sur la route sans un Macbook ou un Mac de bureau vous attacher.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Si vous voulez le vérifier, voici un lien Reddit vers une vidéo rapide, une liste de prérequis et un tutoriel pour jailbreaker votre iPhone avec Android.

* Le jailbreaking ne doit pas être entrepris à la légère. Vous risquez de perdre les futures mises à jour iOS, d’annuler la garantie de votre téléphone, de réduire la sécurité de votre téléphone et de bricker vos appareils. *