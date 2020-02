Voici comment le prochain produit phare de Motorola peut se battre contre Samsung, Huawei

Cela fait bien trop longtemps que nous n’avons pas vu un véritable téléphone phare de Motorola. Le dernier appareil à faire l’affaire était le Moto Z2 Force de 2017, tandis que les appareils suivants ont utilisé du silicium de milieu de gamme ou le processeur phare de l’année précédente.

Heureusement, la société a annoncé en décembre 2019 qu’elle prévoyait de lancer le «téléphone 5G le plus rapide sur la plate-forme phare de Qualcomm» au début de 2020. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à un appareil Snapdragon 865 de la société (qui devrait être le rumeur Motorola Edge Plus).

Voici ce que Motorola doit faire pour garantir que son premier produit phare depuis longtemps soit un succès critique et commercial.

Abandonnez les Moto Mods

Oui, cela pourrait être une opinion légèrement controversée, mais il est grand temps que Motorola abandonne son écosystème de modules complémentaires Moto Mod. Après tout, la firme a tenu sa promesse de soutenir les Mods pendant trois générations.

La principale raison d’abandonner les Moto Mods est qu’elle permet à l’entreprise de changer radicalement ses conceptions phares. La série d’appareils Moto Z a tous eu la même conception et la même forme fondamentales, en raison de la nécessité de s’assurer que les Moto Mods sont compatibles.

Rompre la compatibilité avec ces modules complémentaires signifie également que Motorola peut enfin abandonner les broches de contact Moto Mod à l’arrière de ses téléphones, offrant ainsi un smartphone vraiment résistant à l’eau. La société pourrait également théoriquement fournir une charge sans fil sans avoir besoin d’un Mod.

Une expérience de caméra de classe mondiale

L’expérience de la caméra est l’un des principaux facteurs de différenciation pour les smartphones aujourd’hui, et c’est ici que Motorola pourrait également apporter quelques améliorations.

Entre les prises de vue incohérentes de jour, les effets de beauté agressifs pour les selfies et un mode de nuit «horrible», notre propre Eric Zeman n’a pas eu beaucoup d’éloges dans sa revue Moto Z4. L’entreprise doit donc absolument apporter des améliorations majeures à tous les niveaux. Bien que pour être juste, la marque semble avoir considérablement amélioré le mode nuit avec le Motorola One Zoom.

Nous sommes également à l’ère des appareils multi-caméras, et Motorola a rejoint la mêlée avec sa famille Motorola One. Le nouveau produit phare aura au moins besoin d’une configuration de caméra normale / large / téléobjectif, si Moto espère rester compétitif avec d’autres produits phares. Mais nous avons également vu des configurations de caméras quad et penta au cours des derniers mois, intégrant des capteurs de zoom et de macro à plus longue portée.

L’une des principales qualités de rachat en ce qui concerne l’expérience de la caméra de Motorola, ce sont les modes de caméra originaux et amusants. Plus précisément, nous avons vu la fonctionnalité de tons directs de style Lumia (ajoutant une touche de couleur à une image autrement monochrome), des cinémagraphes et des effets de filtre en direct. Ce ne sont pas des changements de jeu, mais ce sont certainement des fonctionnalités amusantes et ont aidé Motorola à se démarquer quelque peu de la concurrence. Espérons donc que la firme ait des effets amusants similaires pour l’appareil phare.

La société a également vanté la fonctionnalité de caméra d’action sur son Motorola One Action de milieu de gamme, vous permettant d’enregistrer des vidéos grand angle en mode paysage tout en tenant votre téléphone en mode portrait. C’est une solution intéressante au syndrome vidéo vertical, mais nous espérons que si le produit phare de Motorola l’a, la société nous permettra quand même de prendre des photos via cet appareil photo (une faille critique de Motorola One Action).

Une grosse batterie et une charge plus rapide

Les téléphones de Motorola ont généralement été sobres en termes de consommation d’énergie, mais cela n’excuse pas le fait que ses appareils phares ont traditionnellement des batteries de taille moyenne.

Les goûts de Huawei, Samsung et OnePlus ont tous livré des batteries plus grandes pour la plupart en 2019, alors voici à Motorola les rejoindre pour offrir un coup de pouce significatif. Et pendant que nous y sommes, la société devrait offrir une charge filaire plus rapide, car 15 W pâlissent par rapport aux solutions 20 W, 30 W et même 65 W.

Une approche à deux niveaux

Pour devenir entièrement premium ou pour emprunter la route phare abordable? Motorola y aura sans aucun doute pensé en développant son nouvel appareil phare.

Il n’est pas nécessaire que ce soit l’un ou l’autre, comme le montre la série Samsung Galaxy S10. Nous avons un produit phare plus abordable dans le Galaxy S10e, tandis que le Galaxy S10 Plus est livré avec toutes les cloches et les sifflets.

Les deux téléphones offrent la même expérience fondamentale, mais le Galaxy S10e rappelle le nombre de caméras, offre une résolution d’écran réduite et offre 6 Go de RAM par rapport aux 8 Go ou même 12 Go du S10 Plus. Les autres caractéristiques remarquables du Galaxy S10e par rapport au modèle Plus incluent un scanner d’empreintes digitales latéral au lieu d’un capteur intégré, une caméra selfie au lieu de deux et une batterie beaucoup plus petite.

En adoptant potentiellement cette approche, Motorola pourrait proposer un téléphone pour défier les goûts de Xiaomi et OnePlus, et un autre appareil pour voler des parts de marché aux téléphones haut de gamme d’Apple et de Samsung.

Plus d’ajouts à la peau de stock

L’une des meilleures raisons d’obtenir un téléphone Motorola est le skin Android principalement en stock, n’offrant aucune des pénalités de performance associées aux superpositions Android. Heureusement, la société a ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires au fil des ans, telles que des gestes pour activer rapidement la lampe de poche ou l’appareil photo, et la navigation du système avec le scanner d’empreintes digitales.

Motorola pourrait certainement faire quelques ajouts supplémentaires, tels qu’une option de règles (semblable aux paramètres intelligents de LG), un mode PC et plus de personnalisation. Aucune de ces fonctionnalités n’est massive en soi, mais chaque option contribue à faire en sorte que le produit phare de Motorola se démarque des autres appareils en stock.

Que pensez-vous que Motorola doit faire d’autre pour réussir son prochain vaisseau amiral? Donnez-nous vos réponses ci-dessous!

