Voici comment marquer les nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats pour seulement 119 $ expédiés

Le mois dernier, Apple a dévoilé ses écouteurs sans fil Powerbeats mis à jour et a commencé à les vendre pour un peu moins de 150 $. Ils sont déjà une alternative abordable à son véritable Powerbeats Pro sans fil, mais l’offre d’aujourd’hui chez Verizon vous offre une remise de 30 $, bien que vous deviez ajouter deux de ces produits de remplissage à votre panier en même temps pour voir la remise finale à la caisse .

Les nouveaux Powerbeats sont une mise à jour importante par rapport aux Powerbeats de génération précédente 3. Le modèle de 4e génération est doté de la nouvelle puce H1 d’Apple, ce qui accélère considérablement la commutation entre les appareils et répond aux appels et la connexion Bluetooth est plus stable avec une latence plus faible.

Un port Lightning a remplacé le Micro-USB pour charger les écouteurs, ce qui est certainement plus pratique si vous avez un autre appareil Apple, bien que le manque d’USB-C puisse décourager certains utilisateurs. La durée de vie de la batterie est améliorée, passant d’environ 12 heures de lecture à environ 15 heures et le modèle de 4e génération prend en charge la charge «rapide», qui chargera environ une heure d’utilisation de lecture en seulement cinq minutes.

Le crochet d’oreille et la base du Powerbeats 4 sont une refonte complète du Powerbeats 3, qui devrait avoir un effet positif sur sa capacité à rester solidement dans vos oreilles. Ils sont également résistants à la sueur et à l’eau, ce qui en fait des écouteurs d’entraînement parfaits. Les boutons dépassent plus que sur leur prédécesseur pour une recherche plus facile en milieu de course et il y a un bouton de contrôle de lecture à l’avant pour mettre en pause, jouer et répondre aux appels.

L’accord chez Verizon ne durera probablement pas longtemps, alors assurez-vous de les accrocher à rabais pendant que vous le pouvez. En plus d’économiser plus de 30 $, vous obtiendrez un tas d’attaches de câble toujours utiles sans frais supplémentaires et livraison gratuite.

