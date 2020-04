Voici comment regarder l’Altísimo en direct parsemé d’étoiles! Festival Cinco de Mayo à la maison

Ne laissez pas l’éloignement social ruiner les célébrations du Cinco de Mayo de cette année. Altísimo Live! est sur le point d’amener quelques-unes des célébrités et interprètes les plus en vogue du monde directement dans votre salon dans un livestream gratuit qui devrait avoir lieu le mardi 5 mai prochain, avec les hôtes Eva Longoria et Enrique Santos, ainsi que des co-hôtes de célébrités tels que J Balvin, Rosario Dawson, Kate Del Castillo et Alejandro Sanz, le festival regorge d’artistes que vous ne voudrez pas manquer.

En plus des apparitions de célébrités, des sketchs comiques et plus encore, le public sera également invité à des performances d’actes musicaux tels que Maluma, CNCO, Luis Fonsi, Gloria & Emilio Estefan, Steve Aoki, Juanes, etc.

Altísimo Live!: Quand et où

Altísimo Live! arrive chez vous sous forme de livestream gratuit sur une variété de plateformes. Bien que les performances musicales commencent à 17 heures. EST le 5 mai, l’événement en direct complet commence en réalité à 13 heures. EST. Vous pourrez trouver l’événement en streaming sur des plateformes telles que Facebook, YouTube, Twitter et Twitch. Pour une liste complète des artistes et des célébrités qui doivent apparaître, visitez le Altísimo Live! site Internet.

Cette année, Altísimo Live! est un concert-bénéfice qui acceptera des dons en soutien au Farmworkers Pandemic Relief Fund. Vous pouvez faire un don pendant le concert ou faire un don maintenant sur l’Altísimo Live! site Internet. L’objectif de collecte de fonds est de 3 millions de dollars et Altísimo Live! ne demande que 5 $ par don, alors «donnez 5 $ sur 5» et aidez-les à atteindre leur cible avant la fin de l’événement plus tard dans la soirée.

Comment regarder Altísimo Live! direct

Attraper Altísimo en direct! pendant qu’il est diffusé, c’est facile. Le livestream sera disponible à regarder gratuitement sur des plateformes telles que Facebook, YouTube et Twitch. Cela signifie que vous pouvez également le diffuser sur n’importe quel appareil doté d’une application pour la plate-forme que vous utilisez. Que vous souhaitiez regarder sur votre téléviseur, ordinateur, tablette ou smartphone, le nombre de plateformes sur lesquelles l’émission est disponible devrait rendre cela possible sans trop d’effort.

Si vous ne parvenez pas à visualiser l’émission localement, vous pouvez essayer un service VPN aujourd’hui pour vous préparer à la date de mise en ligne de l’émission.