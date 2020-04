Voici comment réinitialiser votre identifiant Apple

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe Apple ID au cas où vous l’auriez oublié ou si vous rencontrez d’autres problèmes avec celui-ci. Voici comment.

Réinitialisez votre identifiant Apple

Utiliser votre propre iPhone ou iPad

Ouvert Réglages.Robinet votre nom en haut, puis allez à Mot de passe et sécurité> Changer le mot de passe.Vous serez invité à saisir le code d’accès de votre appareil si vous êtes connecté à iCloud. Suivez les instructions fournies par Apple.

Utiliser votre propre Mac

Ouvert Préférences de système. Si vous avez macOS Catalina, cliquez sur Identifiant Apple> Mot de passe et sécurité. Sur macOS Mojave, High Sierra ou Sierra, cliquez sur iCloud> Détails du compte.Cliquez sur Identifiant ou mot de passe Apple oublié, puis clique Changer le mot de passe. Si vous êtes connecté à iCloud, vous serez invité à saisir votre mot de passe Mac. Suivez les instructions fournies par Apple.

Les autres options que vous pouvez utiliser pour réinitialiser votre identifiant Apple incluent un numéro de téléphone ou un e-mail de confiance, ainsi qu’une clé de récupération si vous avez activé l’authentification à deux facteurs sur votre identifiant Apple.

Autres options

Si vous n’avez accès à aucun de vos appareils (ou si vous n’avez pas d’autres appareils Apple), vous pouvez utiliser l’application Apple Support ou Find My app sur un autre appareil Apple.

Assistance Apple

Robinet Obtenir de l’aide en bas. identifiant Apple en bas. Mot de passe Apple ID oublié, robinet Commencer, puis sélectionnez Un identifiant Apple différentSaisissez votre adresse e-mail Apple ID, puis appuyez sur Suivant pour suivre les instructions à l’écran.

Lectures complémentaires

[How to Set Up Apple Pay on Your iPhone, iPad, Apple Watch, and Mac]

[How to Change Home Screen Wallpaper on Apple Devices]

Étiquettes: identifiant Apple, assistance Apple

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac