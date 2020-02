Voici comment un artiste a trompé Google Maps pour créer des embouteillages virtuels

Simon Weckert

La technologie n’est pas toujours à toute épreuve et c’est exactement ce qu’une nouvelle expérience Google Maps a tenté de prouver. L’artiste Simon Weckert a publié une vidéo sur YouTube montrant comment il a réussi à «pirater» Google Maps pour créer des embouteillages virtuels dans les rues de Berlin.

Pour son expérience, Weckert a chargé 99 smartphones exécutant Google Maps dans un panier. Il a ensuite fait rouler ce chariot dans différentes rues de Berlin, y compris à l’extérieur du bureau de Google.

Les téléphones ont apparemment trompé Google Maps en leur faisant croire qu’il y avait une forte concentration d’utilisateurs dans ces rues. Parce que les téléphones étaient dans un chariot, Maps a été amené à croire que le trafic était lent.

En conséquence, l’application de navigation a commencé à afficher des embouteillages virtuels en transformant les rues vertes en rouge. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour voir l’astuce en action.

Pourquoi est-ce arrivé?

Eh bien, Google Maps utilise des données générées par les utilisateurs pour identifier le trafic rapide ou lent ainsi que les embouteillages. En analysant des éléments tels que la vitesse, l’emplacement et d’autres données externalisées, Google génère une carte du trafic en direct d’une zone ou d’une route.

Weckert a apparemment profité de ces fonctionnalités très Google Maps pour tromper l’application en marquant les rues comme rouges. En conséquence, les utilisateurs à proximité auraient pu être détournés vers d’autres itinéraires même si les rues en question étaient en fait vides.

Bien sûr, le tout pourrait aussi être une ruse puisque l’artiste n’entre pas vraiment dans beaucoup de détails dans son article décrivant le soi-disant hack.

Google n’a pas non plus commenté l’expérience de Weckert, mais c’est certainement quelque chose que le géant de la technologie devrait étudier. Quelqu’un avec des motivations malveillantes pourrait profiter de l’échappatoire pour réellement jouer avec le service et ses utilisateurs.