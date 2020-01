Voici comment vérifier vos statistiques PlayStation avec MyPSYear2019

Parfois, il est bon de regarder en arrière et de voir ce que vous avez accompli en un an. À cette fin, PlayStation récompense les joueurs pour avoir vérifié leurs statistiques de jeu PlayStation dans 2019 avec MyPSYear2019. Pour consulter vos statistiques PlayStation de l’année dernière, accédez à ce lien ici et connectez-vous.

Là, vous découvrirez quels ont été vos meilleurs jeux en 2019, avec une ventilation des heures consacrées à chacun, le nombre de trophées gagnés et votre meilleur genre. Vous recevrez également des avatars PSN gratuits et un thème. L’avatar exact qui vous est donné comme titre de jeu pour 2019 dépendra des types de jeux auxquels vous avez joué dans l’ensemble. Il y a sept avatars au total, avec une reconnaissance spécifique pour les joueurs qui aiment les jeux d’action-aventure, les tireurs, les titres sportifs et plus encore.