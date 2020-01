Voici des campagnes Apple que vous n’avez probablement jamais vues auparavant

The Unofficial Apple Archive, un site Web qui rassemble des centaines de vidéos et d’images de campagnes Apple depuis 1977, a été lancé, et nous avons fait un tour d’horizon des plus étranges et merveilleux.

Créées par Sam Henri Gold, les archives vont au-delà de ce que nous savons déjà sur l’entreprise. Il a également révélé certaines campagnes qui n’avaient pas été vues auparavant, y compris des publicités non publiées et des documents internes de l’équipe marketing.

Sam n’a pas donné de détails sur la façon dont il a obtenu ces publicités afin de protéger ses sources, car seules les personnes impliquées dans ces projets y ont probablement encore accès. Certaines de ces vidéos et images semblent avoir été supprimées par Apple dans une dernière étape, tandis que d’autres semblent être des premières ébauches. Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine de jeter un œil à certains d’entre eux.

En raison des paramètres de confidentialité du site, il n’est pas possible de mettre en œuvre les vidéos ici. Cliquez sur les liens pour regarder le contenu dans The Unofficial Apple Archive.

Apple a présenté l’iPod touch la même année que l’iPhone, mais l’iPod n’avait pas toutes les applications iPhone au début. Ce n’est qu’avec une mise à jour logicielle que l’appareil a obtenu des applications comme Maps and Weather, et Apple semble avoir créé une publicité télévisée amusante pour le montrer – qui n’a malheureusement jamais été diffusée.

La vidéo montre des arrière-plans qui correspondent à ce qui apparaît à l’écran, en plus d’avoir une chanson animée. Apple a ensuite créé une autre annonce avec la même proposition, mais sans le fond animé et avec une chanson plus paisible, et celle-ci a été diffusée. lequel préfères-tu?

L’iPod nano de quatrième génération a été introduit en 2008 dans une variété de couleurs vives, et bien sûr Apple l’a souligné dans la populaire campagne «nano-chromatique». Mais avant d’atteindre le résultat final, Apple a créé d’autres vidéos similaires qui n’ont jamais été révélées jusqu’à présent.

L’un d’eux est “Couleurs”, qui montre les iPod flottant avec les couleurs se mélangeant les unes aux autres. Bien que l’idée puisse être cool, les gens peuvent se confondre avec un iPod bicolore apparaissant sur l’annonce.

Apple a créé une version où chaque iPod apparaît avec une piste colorée en bas et une autre où les iPod tombent les uns sur les autres dans différentes positions. Du moins pour moi, ces vidéos ne semblent pas aussi convaincantes que l’annonce officielle qu’Apple a choisie.

Vous pouvez clairement voir que ces publicités ont été créées bien avant la sortie officielle, car les effets vidéo n’ont pas été peaufinés et la capacité de stockage de l’iPod apparaît comme «EVTb», ce qui se produit lorsque l’équipe marketing n’a pas encore accès aux spécifications du produit.

Apple a toujours souligné son partenariat avec AT&T, qui pendant de nombreuses années a été le seul opérateur aux États-Unis à proposer l’iPhone. Ils ont créé une annonce iPhone 3G pour célébrer cette collaboration entre les deux sociétés, mais elle n’a jamais été publiée.

L’annonce est assez inutile, montrant quelques combinaisons sur l’écran de deux iPhones jusqu’à ce que les logos Apple et AT&T apparaissent. Il n’y a pas de fonctionnalités iPhone pertinentes ni même d’avantages AT&T qui ont été présentés dans la vidéo, donc la raison pour laquelle il a été mis au rebut semble assez évidente.

Lorsque l’iPod nano de 6e génération est sorti en 2010, l’un des aspects les plus attrayants en plus de l’écran tactile était son petit format avec un clip. Apple a essayé de le démontrer d’une manière très inhabituelle, ce qui ne semblait pas bien fonctionner.

La campagne inédite montre l’iPod attaché dans des endroits inattendus comme un talon haut, un couteau et un seau à pop-corn. «Va bien avec tout. Maintenant, vous pouvez couper et utiliser toute votre musique préférée », explique l’annonce. Après tout, la société a décidé de se concentrer uniquement sur la manière typique d’utiliser un iPod nano, comme nous pouvons le voir dans la première publicité télévisée.

Rappelez-vous quand Apple a présenté le MacBook Air redessiné en 2010? Selon Steve Jobs, l’iPad a été l’inspiration derrière le nouveau MacBook Air, qui était plus fin et plus léger par rapport au modèle d’origine. De plus, avec OS X Lion, les utilisateurs peuvent utiliser pour la première fois des gestes multi-touch sur le trackpad.

Et c’est exactement ce que cette annonce montre avec des personnes travaillant sur un MacBook Air et le tenant d’une seule main. C’est une vidéo géniale et amusante, mais je me sentais un peu étourdi après avoir vu le MacBook être soulevé et retourné. C’est peut-être pour cela qu’Apple y a renoncé.

Apple Music a été lancé en 2015, mais Apple y travaillait déjà bien avant cela. Les archives Apple non officielles ont obtenu des images intéressantes d’une maquette officielle créée pour la page Web de streaming d’Apple à l’époque.

La page est assez différente de la page officielle, mais la chose la plus intéressante est le “J42” dans le menu du site Web d’Apple. “J42” est le nom de code de l’Apple TV de quatrième génération, qui n’existait pas à l’époque. Comme l’a dit Guilherme Rambo sur Twitter, cela corrobore le fait que les personnes qui travaillent dans d’autres équipes ne savent pas tout sur les projets en cours.

Apple a réalisé une série d’annonces pour l’iPhone 6, y compris la campagne «Si ce n’est pas un iPhone, ce n’est pas un iPhone». Mais il y a aussi une vidéo perdue qui montre comment les utilisateurs peuvent personnaliser leurs iPhones avec des accessoires.

En plus des étuis colorés et super décoratifs, l’annonce présente également des écouteurs Beats et des objectifs de caméra externes. Il est dommage que la vidéo ait été supprimée, mais je ne doute pas qu’elle ait inspiré l’annonce «Autocollants» du MacBook Air et la vidéo coréenne «Étuis AirPods».

Si vous avez regardé le dernier événement Apple en septembre 2019, vous avez probablement vu la vidéo “Wonderful tools”. Mais grâce à The Unofficial Apple Archive, nous savons maintenant qu’Apple a créé cette animation il y a longtemps, en 2016.

Il a été initialement créé pour célébrer le 40e anniversaire d’Apple, mais la société a abandonné l’idée et a ensuite réalisé la vidéo «40 ans en 40 secondes» qui a été présentée pour la première fois lors du lancement de l’iPhone SE. Vous pouvez voir des produits comme le Mac Pro 2013, l’ancien MacBook Pro et les EarPods dans le projet d’origine. La chanson était également différente, et le message final est simplement: «Conçu par Apple en Californie».

Cependant, Apple n’a pas abandonné l’idée car ils ont essayé de la réutiliser dans le courant de 2018 – probablement entre le lancement de l’iPhone XS et l’annonce de l’iPad Pro de troisième génération. La nouvelle vidéo est similaire à la version finale, mais elle montre toujours un ancien iPad et ne mentionne pas l’Apple TV + ou Find My iPhone, qui a été repensé en 2019.

L’idée a de nouveau été abandonnée jusqu’à ce qu’elle fasse son chemin dans l’animation que nous avons vue lors de l’annonce de l’iPhone 11.

C’est probablement celui qui m’a le plus intrigué. Les archives ont créé des images conceptuelles pour le lancement de l’iPhone 7 en 2016, et elles révèlent des choses intéressantes. Les concepts suggèrent qu’Apple a envisagé de faire une annonce préalable de l’iPhone 7, comme le montre l’image du site Web de la société avec un compte à rebours.

Il y a plusieurs images montrant des magasins Apple et des panneaux d’affichage avec le logo Apple et une marque «7», ainsi qu’un kit qui serait probablement remis à la presse. Il serait intéressant qu’Apple ait effectivement donné plus d’indices sur ce qui serait annoncé, mais ce n’était pas le cas.

Apple a fait de grandes campagnes pour l’iPad, mais cette annonce est tellement bizarre qu’elle n’a jamais été publiée. C’est un court qui discute ironiquement si l’iPad est un vrai ordinateur, pour conclure que cela n’a pas d’importance.

Apple a abandonné cette idée pour trouver la fameuse question «Qu’est-ce qu’un ordinateur?». En même temps, ils ont également envisagé de lancer une campagne avec des illustrations sur la façon dont «les ordinateurs meurent» et que d’autres «tablettes sont mortes». Je me demande pourquoi qui n’a jamais été libéré.

L’une des vidéos inédites est une comparaison de l’iPhone 8 et de l’iPhone X, qui ont été annoncées ensemble en 2017. La vidéo de près de deux minutes montre que les deux téléphones ont plusieurs caractéristiques en commun, mais de manière légèrement bizarre.

Malgré le fait que je puisse à peine lire ce qui apparaît pendant la vidéo, cela montre l’iPhone X doré jamais sorti. Il est très probable qu’Apple ait annulé ce modèle à la dernière minute, étant donné que des campagnes avaient été créées avec.

La mystérieuse publicité AirPower

L’AirPower a été annulé et Apple ne l’a plus jamais mentionné, mais bien avant cela, la société a préparé une courte vidéo pour promouvoir le produit sur les réseaux sociaux.

Alors que les gens sur les réseaux sociaux pensent que la vidéo est fausse, les professionnels de la publicité savent qu’il est courant de créer des maquettes juste pour démontrer l’idée de ce que sera la vidéo finale. Comme AirPower n’a jamais été publié, Apple n’a probablement jamais terminé cette annonce.

Il n’est pas très courant de voir comment les campagnes Apple sont faites, c’est pourquoi cette étude de cas sur les vidéos Animoji présentées aux Grammy Awards 2018 est si excitante.

Les informations privilégiées révèlent la stratégie d’Apple pour mettre en évidence Animoji au bon moment afin d’attirer l’attention du public. L’entreprise est toujours à l’affût sur les réseaux sociaux et également dans la presse pour voir comment les gens vont réagir face aux campagnes. Il y a aussi une belle vidéo qui montre comment les Animoji des publicités sont animés.

La liste des autres choses incroyables que vous pouvez trouver dans The Unofficial Apple Archive est longue, et je vous recommande de la vérifier ici.

Quelles campagnes avez-vous le plus appréciées? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

